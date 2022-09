CUNEO/ "Architetture e sacralità", il segno graffiante di Romano Reviglio in mostra

CUNEO CRONACA - Venerdì 30 settembre, alle 18, presso la galleria Arte+ in via Chiusa Pesio 6, a Cuneo, apre la mostra "Architetture e sacralità. Omaggio a Romano Reviglio". L'evento vuole presentare due temi cari all'artista cheraschese: le achitetture urbane (chiese, palazzi, strade cittadine) che hanno reso celebre e riconoscibile l'arte di Reviglio e i soggetti sacri che esprimono l'interiorità dell'animo del pittore.

La pittura di Reviglio è una pittura di getto, decisa e "graffiata" senza ripensamenti. I colori utilizzati sono forti e rappresentano una realtà vista con gli occhi dell'animo. Innumerevoli sono le mostre realizzate da Reviglio sul territorio nazionale; l'esordio artistico risale al 1954 con la prima mostra a Cherasco.

In esposizione saranno presentate al pubblico una quarantina di opere pittoriche realizzate a cavallo tra gli anni 1950/'60. La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre 2022 (nei giorni di venerdì, sabato e domenica) con orario 15,30 - 19,30. Si tratta della ventottesima mostra della rassegna provinciale grandArte 2022 – HELP humanity, ecology, liberty, politics organizzata in collaborazione con la galleria ARTE+.

Romano Reviglio nasce nel 1928 a Cherasco che praticamente non abbandona mai e dove sviluppa la sua poetica pittorica. Durante gli anni dell’Università a Torino matura le prime esperienze pittoriche, espone alle Mostre Universitarie Torinesi curate da Lucio Cabutti e ottiene nel 1958 la prima personale a Torino in Palazzo Chiablese e, l’anno dopo, l’importante antologica della Promotrice delle Belle Arti. Nel 1959 entra a far parte del gruppo artistico Il Crogiuolo di Cuneo, col quale espone nei suoi due anni di attività. Nel 1963 apre, con Sandri e Savanco, la Galleria del Falò ad Alba.

Fin dal 1960 è protagonista di una lunga serie di mostre personali e collettive sia in Piemonte che in altre regioni italiane; una delle ultime personali, importante per la panoramica sulla sua attività e per gli interventi critici, è quella di Cherasco del 1991. Se le sue opere degli anni Cinquanta sono ancora sotto l’influsso espressionistico di Spazzapan, l’autore che più studia negli anni della formazione torinese, ben presto Reviglio inventa qualcosa di nuovo. Ogni suo soggetto che sia la figura o il paesaggio di Langa, le architetture, spesso cheraschesi e barocche, o le barche e i galeoni, le crocefissioni o più tardi le farfalle e i giardini, diventa spunto inventivo, materia dell’immaginare, inizio di un viaggio in cui il percorso non si sa mai bene dove conduce. La grafia è minuta e capricciosa, legata spesso a un colore ricco di materia ed accensioni. È alla forma interna del barocco che guarda Reviglio, alla sua estrosità governata dalla tecnica, alla sua vitalità tradotta in preziosismi, a sinergie tra architetture barocche e tratti graffianti, forme organiche e sinuosità scultoree. Ma elabora una contemporanea poetica della meraviglia fondandola sul sentimento stupito della natura.

Il pittore usa i suoi paesaggi, o le sue figure, oppure le architetture come un luogo fantastico in cui entrare, con scene della memoria o del sogno, in una proposta di temporalità culturale assolutamente differente da quella maturata nella storia. E usa richiami della grande pittura europea il gusto della luce nella vibrazione dell’ora, la costruzione-distruzione della struttura, la divisione dello spazio, la sequenza di linee spezzate. Ricorrono vivaci le corrispondenze con le esperienze delle avanguardie attive a Torino e ad Alba con Gallizio con le tele affollate di segni e gesti su cui il colore agisce come interazione. Ma Reviglio semplifica la stesura. La sua unica ispirazione è una natura che pulsa e vive, scandita dal tempo che ne detta e regola le forme in una festa del colore.

Espone in molte mostre personali dal 1957 a Cherasco, Carignano, a Bra e a Cuneo alla Libreria Moderna, e poi negli anni successivi a Torino, nel 1958 a Torino, nel 1959 di nuovo a Cuneo alla Galleria Piumatto e poi a Mondovì, a Roma, Novara, Dogliani, Alba, in Svizzera, Crema, Acqui Terme, Genova, Carrù, Carmagnola. Muore nella sua Cherasco nel 2008 e l'anno successivo Bra a Palazzo Mathis gli dedica una grande retrospettiva.