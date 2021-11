CUNEO/ Appello del Centro Down: "Cerchiamo giovani con la voglia di mettersi in gioco"

CUNEO CRONACA - L’associazione Centro Down di Cuneo lancia un appello ai giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco e di fare un’esperienza di vita capace di fare la differenza per i loro coetanei con sindrome di Down. I ragazzi che accetteranno di diventare volontari affiancheranno l’educatore e passeranno dei pomeriggi insieme a due o tre loro coetanei con sindrome di Down.

L’obiettivo è permettere una piena inclusione nel mondo di tutti. L'impegno sarà di un incontro settimanale da ottobre a giugno. Le attività si svolgeranno al chiuso, ma anche sul territorio per sperimentare abilità e competenze in situazioni concrete quali orientarsi, usare i mezzi di trasporto, fare acquisti, comunicare, chiedere informazioni, gestire denaro, gestire il tempo.

Il percorso si svolge sulle sedi di Cuneo, Fossano o Saluzzo in base al progetto preferito. Il pomeriggio verrà concordato insieme all’associazione. Per info: Viviana - 3405063664 - info@centrodowncuneo.org.