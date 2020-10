CUNEO/ Apalachian Spring e Feroce Partita: venerdì sera all'insegna del balletto al "Toselli"

CUNEO CRONACA - Ritorna la Fondazione Egri per la Danza con la Compagnia EgriBiancoDanza, con il primo appuntamento in cartellone per la XVIIIma edizione dei IPUNTIDANZA, venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo con due balletti per un’unica serata: Apalachian Spring e Feroce Partita.

Appalachian Spring, il primo balletto in programma nella serata, originariamente creato nel 1944 dal compositore Aaron Copland con la grande coreografa americana Martha Graham, è caratterizzato dalla forte identità americana, dedicato alla vita dei pionieri del secolo precedente, ai loro valori religiosi e alle dinamiche sociali.

Il coreografo Raphael Bianco, nel suo lavoro di interpretazione artistica, si interroga su cosa riprendere da un balletto fortemente connotato da una identità nazionale, etnica e culturale molto lontana, dalla nostra cultura e dal nostro tempo, un balletto creato da una delle più grandi coreografe della storia della danza con cui ogni confronto sarebbe comunque difficile se non impossibile, volendone ricalcare il libretto e la struttura. Proprio da questo punto Raphael Bianco riprende la musica, la poetica e la dinamica per creare una rappresentazione coreografica concertante, non narrativa e per certi aspetti misteriosa, ispirata al tema dell’errare come era appunto quello dei pionieri, coraggiosi esploratori alla ricerca di nuovi spazi, attraverso un cammino difficile e appassionante verso l’ignoto.

A seguire, nella programmazione della serata, il balletto Feroce Partita, creato da Raphael Bianco su musiche di uno fra i più interessanti compositori del nostro tempo, John Cage, integrate dai ritmi suggestivi, marziali e travolgenti di percussioni tradizionali giapponesi, e dall’intimità dei preludi di J. S. Bach, si ispira all’antico gioco indiano degli scacchi, metafora, in questo contesto, delle strategie di guerra e della manipolazione occulta. L’intero spettacolo è stato concepito per uno spazio a pianta centrale ed è però realizzabile anche in palcoscenici tradizionali. Per l’emergenza sanitaria, pur mantenendo il concept coreografico, viene realizzata una nuova versione che ottempera ai nuovi limiti di distanziamento in scena fra i danzatori.

Nella stessa giornata di venerdì 9 ottobre, ispirato al tema di Feroce Partita, in programma anche un workshop di espressione corporea alle ore 19.00 a cura di Elena Rolla per scoprire il rapporto fra danza e gioco degli scacchi. Cosa hanno in comune mosse e movimenti? Storie e strategie? Analogamente alla totalità dei muscoli del corpo del danzatore, le singole figure degli scacchi devono seguire armonicamente e in coordinamento ogni mossa. Il pedone e i restanti pezzi devono essere collegati per compiere l’azione è l’atto. Ogni mossa, ogni azione deve essere collegata per un fine, una figura, una scena e più sono aderenti alla melodia e al tempo e più sono affascinante e geniale.

Il workshop, realizzato in collaborazione con l'Associazione Scacchistica Cuneese e l’associazione La scatola gialla, è riservato a bambini e ragazzi dai 7 anni in possesso del biglietto dello spettacolo. Dalle 20 alle 21 dimostrazione scacchistica aperta tutti e possibilità di cimentarsi nel gioco degli scacchi con l'Associazione Scacchistica Cuneese.

APPALACHIAN SPRING

Ideazione Coreografia: Raphael Bianco

Assistente alle coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Musica : Aaron Copland

Costumi: Melissa Boltri

Interpreti: Elisa Bertoli, Maela Boltri, Simona Bogino, Vincenzo Criniti,Vanessa Franke, Carola Giarratano, Cristian Magurano, Alessandro Romano, Davide Stacchini

FEROCE PARTITA

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alle coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Light design: Enzo Galia

Musica: Jhon Cage

Costumi: Melissa Boltri

Interpreti: Elisa Bertoli, Federica Bertolino, Maela Boltri, Simona Bogino, Vincenzo Criniti, Simona Bogino, Vincenzo Criniti, Vanessa Franke, Carola Giarratano, Cristian Magurano, Valentino Neri, Alessandro Romano, Davide Stacchini

