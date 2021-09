CUNEO/ Amico Sport realizza il sogno della sua nuova "casa" a San Rocco Castagnaretta

CUNEO CRONACA - Dopo due anni di lavori e nonostante le pause e ritardi dovuti alla pandemia, finalmente sabato 2 ottobre calerà il sipario sul nuovo padiglione della Asd Amico Sport, un progetto fortemente voluto da tutto il direttivo della associazione e dai tanti volontari e simpatizzanti che nel corso degli anni hanno deciso di investire in questa realtà sportiva che dal 1994 ha come obiettivo "promuovere attività ludico-ricreativo e sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva, indipendentemente da età anagrafica, capacità o tipo di disabilità".

Il nuovo padiglione avrà al suo interno un alloggio che verrà affittato a persone in situazione di bisogno e disposte a offrire il proprio aiuto alla associazione, una palestrina funzionale per le attività di YAP per i più piccoli intitolata al fondatore Franco La Dolcetta, un bellissimo open space e un ufficio.

"Come Società Euro1, sosteniamo il progetto di Amico Sport e con la dirigenza si è deciso di allestire l’open space alla memoria di Lorenzo Fantone, giovane direttore del ristorante McDonald’s di Cuneo, venuto prematuramente a mancare nel 2007. Vogliamo portare avanti il suo messaggio di originalità e voglia di vita che ha testimoniato nella sua breve vita a tutti i coloro lo incontravano. Questo ragazzo ha sempre certato di aiutare gli altri con spirito di resilienza e partecipazione, vero simbolo di originalità e inclusione", afferma Alessandro Romano, gestore della società licenziataria McDonald’s per la provincia di Cuneo.

L’intero padiglione sarà inaugurato alla presenza delle autorità e di alcuni sportivi locali, tra i quali Diego Colombari, oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, e segnerà un nuovo inizio. "Siamo davvero felici per aver realizzato questo nostro sogno, un sogno non solo di Amico Sport, ma delle tante persone che sempre hanno creduto e credono in noi, sostenendoci e incoraggiandoci a guardare sempre al futuro con ottimismo. Ora i nostri atleti avranno altri bellissimi motivi in più per sorridere", ribadisce Cristina Bernardi, presidente Asd Amico Sport.

Il programma del pomeriggio prevede alle ore 15,30 la Premiazione degli Smart Games 2.1, seguirà alle 16,45 l’inaugurazione presso la palestra inclusiva "Paolo Mosconi" di San Rocco Castagnaretta, e poi alla presenza di Davide Rivero verrà consegnato il contributo raccolto dallo stesso ciclista durante la pedala solidale degli scorsi mesi.