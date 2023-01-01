Cuneo: Altopiani della Gardetta, la storia militare dell'Alta Valle Maira in un libro

CUNEO CRONACA - In occasione del Cuneo Montagna Festival domenica 17 maggio, alle 10, presso Famù nel Parco, sarà presentato il libro edito da arabAFenice "Altopiani della Gardetta. Alta Valle Maira. Storie di montagne, soldati e fortificazioni".

L’opera è l’atto conclusivo del progetto “Gardetta,” iniziato nel 2024, portato avanti dall’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo ( U.N.U.C.I.), dall’ Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) sezione di Cuneo gruppo di Dronero ed dall’Associazione Studio Fortificazioni Alpi Occidentali ( A.S.F.A.O.) il cui primo impegno è stata la manuntezione del monumento presente sull’altopiano e dedicato ai caduti del 1° Reggimento artiglieria da montagna deceduti in un aesercitazione nel 1926.

Gli autori appartenenti alle tre associazioni spiegano nel libro perché la zona della Gardetta può essere considerata un vero e proprio laboratorio storico militare a cielo aperto.

Sono esaminati i fatti d’arme che ebbero come scenario l’alta valle Maira nell’arco di tre secoli e l’evoluzione nello stesso periodo delle fortiticazioni ancora ben evidenti sul terreno anche se non note ai più.

Hanno collaborato alla stesura anche il professore Roberto Sconfienza, il geologo Roberto Collo mentre l’introduzione è del professore Giovanni Cerino Badone.