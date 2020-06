Quegli effetti dello stress da isolamento uniti alla paura del contagio: come alleviarli?

CUNEO CRONACA - Affrontare il lockdown non è stato affatto semplice. Secondo una ricerca guidata da Nicola Cellini, docente di Psicologia Generale a Padova, avvalsosi della collaborazione di Giovanna Mioni, Natale Canale e Sebastiano Costa, ricercatore dell’Università della Campania, i docenti sono riusciti a raccogliere un campione di volontari di 1300 persone tra i 18 e i 35 anni, cogliendo l’occasione di studiare i disturbi del sonno durante la quarantena.

I ricercatori hanno potuto evidenziare come nel periodo in esame il campione di partecipanti allo studio abbia registrato un deciso peggioramento nella qualità del sonno. Cause concatenanti sembrerebbero essere la scarsa attività fisica, la ridotta esposizione alla luce solare, l’assenza di attività sociali, ma anche la paura del contagio e della crisi economica.

L’olio di canapa: un vero toccasana

Lo stress da lockdown va dunque combattuto attraverso i vari rimedi. Ma quali? Uno su tutti, l’olio di cbd. L’olio di canapa è ricco di acidi grassi essenziali, ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e immunostimolanti, tanto da essere sempre più usato sia nella produzione di cosmetici, prodotti parafarmaceutici, massaggi terapeutici, rilassanti e ayurvedici.

Si tratta di un vero e proprio alleato della bellezza, giovinezza e della cura della persona, perché aiuta a ristabilire il corretto equilibrio epidermico. Utilizzato da tempo in vari ambiti, l’olio di canapa è stato scoperto dal mondo cosmetico solo pochi anni fa e oggi è sempre più utilizzato nella produzione di tantissimi prodotti destinati all’idratazione dell’epidermide, perché – grazie all’alto contenuto di acido Gamma linoleico e di omega 3 – è un ingrediente fondamentale per la sintesi dei ceramidi, ovvero lo strato fondamentale che costituisce la nostra pelle.

Non a caso, l’olio di canapa viene usato oggi sia come componente di unguenti, creme antirughe, lozioni anti-età, pomate e detergenti di vario tipo, per risanare e ammorbidire le pelli secche e screpolate, sia per la produzione di oli da massaggio, shampoo e saponi, che aiutano a ristabilire il corretto equilibrio e nutrimento della pelle, grazie alla sua azione detergente, lenitiva e idratante. In questo articolo parleremo dell'olio di canapa, dei suoi benefici e delle possibili controindicazioni riscontrate.

Lo sport

Anche lo sport può essere molto utile per alleviare lo stress. La corsa, ad esempio, è molto utile. Quando si corre, il nostro corpo rilascia delle endorfine che aiutano ad alleviare le preoccupazioni della vita quotidiana. Correre fa bene: aiuta a tenere sotto controllo il peso e gli zuccheri nel sangue, migliora lo stato della circolazione sanguigna e dà una mano anche all’umore. È comunque un’attività fisica e, in quanto tale, ci sono delle regole da seguire, un abbigliamento adatto da utilizzare.

Non bisogna esagerare, soprattutto all’inizio ed è necessario chiedere il parere del medico. Ed il nuoto? Immersi nell’acqua, sentiamo solo la nostra respirazione e ci dimentichiamo del mondo esterno. Il nuoto lavora su tutto il corpo senza sforzare troppo le articolazioni, protegge la salute del cuore, migliorando l’attività dei polmoni. Inoltre, sviluppa la resistenza e la forza muscolare.

Il pilates oltre a lavorare su tutto il corpo senza sovraccaricarlo, il Pilates è importantissimo per tutti coloro che sono molto stressati. Infatti, è un metodo di allenamento pensato per favorire l’elasticità delle articolazioni e la fluidità dei movimenti. Il Pilates incoraggia l’uso della mente per controllare i muscoli.