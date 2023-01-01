Cuneo, all'Officina Santachiara un'estate di spettacoli fino a Ferragosto

CUNEO CRONACA - Prosegue fino a Ferragosto la Rassegna Estiva 2026 di Officina Santachiara, ospitata nel cortile di via Cacciatori delle Alpi 4 a Cuneo. Il cartellone propone un calendario di spettacoli che spazia tra teatro, danza, musica e appuntamenti dedicati alle famiglie, con compagnie provenienti da tutta Italia.

Tra gli eventi in programma figurano il doppio appuntamento di danza contemporanea "BURNIN'" e "IO. TU. IO E TE. TU ED IO. NOI. LORO. NOI E LORO." (29 luglio), lo spettacolo teatrale "80 centesimi" (30 luglio), la fiaba per bambini "Re tutto cancella" (1° agosto), il concerto jazz "Escursuoni" (5 agosto), "Dieci" del Teatro Nazionale di Genova (6 agosto), lo spettacolo per famiglie "Yoyo Piederuota" (9 agosto), il teatro di figura con "Gianduja e la farina magica" (12 agosto), il concerto rock-blues degli Amberstone (14 agosto) e la serata di musica e balli occitani con Sonadors & Daniela Mandrile (15 agosto).

La rassegna proseguirà fino al 30 agosto. L'ingresso costa 7 euro, mentre è disponibile una tessera da 10 ingressi al prezzo di 50 euro. Presente anche il servizio bar. Programma completo su www.dispariteatro.it/calendario.