CUNEO/ Da venerdì pomeriggio la consegna delle mascherine nelle buche delle lettere

CUNEO CRONACA - Partirà domani pomeriggio venerdì 15 maggio, dalle frazioni, la distribuzione delle mascherine in cotone riutilizzabili fornite dalla Regione Piemonte per tutti coloro che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Cuneo (non ai domiciliati).

Le mascherine - una per ogni componente del nucleo famigliare - saranno depositate direttamente nelle buche delle lettere in cui dovrà essere chiaramente indicato il nome dei residenti.

Si invitano quindi i cittadini a controllare che il proprio nominativo sia correttamente segnalato e, eventualmente, di verificare la chiusura della buca.

Delle consegne, che proseguiranno nei prossimi giorni (compresi sabato e domenica), si occuperanno i volontari in divisa della Protezione Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Alpini e sei squadre di dipendenti del Comune.

Si ricorda che nessuno dei volontari impegnati nel servizio chiederà di entrare nelle abitazioni private, suoneranno al campanello solo per provvedere alla consegna e per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali. Le consegne dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana.

Si segnala inoltre che da lunedì 18 maggio ripartirà il servizio di pulizia strade sull’altipiano e nelle frazioni, conseguentemente torneranno in vigore i divieti di sosta nelle strade interessate volta per volta dal passaggio del messo pulitore.

A tal proposito ricordiamo che, per essere avvisati via sms o via email del turno di pulizia e evitare così di parcheggiare l’auto nelle vie interessate dalle operazioni di lavaggio, il Comune di Cuneo ha attivato il servizio “ComunAlert” (iscrizione gratuita alla pagina http://cuneo.comunalert.it/).

Numeri utili e informazioni di servizio

Per informazioni e chiarimenti di carattere non sanitario, è sempre attivo il numero unico 0171.44.44.44. Per le richieste dei Buoni Spesa è operativo il numero telefonico 0171-444.700 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato sul sito istituzionale.

(Nella foto un'immagine delle scatole di mascherine già divise e pronte per la distribuzione)