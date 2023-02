Al via raccolta fondi per donare una nuova Pet all'ospedale S. Croce e Carle di Cuneo

CUNEO CRONACA - Parte oggi, 16 febbraio, la campagna di raccolta fondi della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus destinata ad acquistare una nuova Pet/Ct da donare al Santa Croce e Carle.

La PET-CT è uno strumento di diagnostica per immagini utilizzata per rilevare e confermare precocemente la presenza di tumori o valutare l'efficacia delle terapie oncologiche. Viene anche utilizzata nell'ambito delle malattie cardiologiche e neurodegenerative quali Parkinson e Alzheimer.

La medicina nucleare dell'ospedale Santa Croce e Carle è l'unica in Piemonte a disporre di un centro operativo in grado di produrre in-house i radiofarmaci necessari per la diagnosi e il trattamento di malattie oncologiche attraverso l'utilizzo della Pet.

Con questo obiettivo di raccolta, superiore ai 2 milioni di euro, la Fondazione Ospedale Cuneo Onlus vuole dotare il nostro territorio di una seconda Pet, per raddoppiare il servizio e contribuire così ad abbattere le liste d'attesa e a migliorare l'efficienza delle prestazioni per migliaia di pazienti provenienti dalla provincia, dal resto del Piemonte e dalla Liguria.

Si può donare con bonifico bancario su uno dei conti correnti sotto citati:

BANCA ALPI MARITTIME IT 02 D 08450 10200 000000012 922

INTESA SANPAOLO IT 42 W 03069 10200 100000076 423

UNICREDIT IT 67 02008 10290 000105796 822

BANCA CRS IT 13 106305102000003 00000843

indicando nella causale "Donazione progetto PET" seguito da nome, cognome, indirizzo mail e/o recapito telefonico. Le donazioni a favore delle Onlus sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.

Si può donare anche con Satispay cercando "Fondazione Ospedale Cuneo".