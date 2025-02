Cuneo, al via i Dialoghi sulla Biblioteca con Krist Biebauw e ospiti internazionali

CUNEO CRONACA - "Reading Forward. Dialoghi sulla biblioteca", progetto ideato e organizzato dal Comune di Cuneo e Fondazione Artea, con il sostegno della Banca di Caraglio e la collaborazione di Confindustria Cuneo, riparte nel capoluogo con quattro nuovi appuntamenti dal respiro internazionale. Il primo, mercoledì 26 febbraio, alle 18, presso la Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9), sarà con Krist Biebauw, direttore della Biblioteca “De Krook” di Gent (Belgio). Il ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza si propone come percorso di avvicinamento alla nascita del nuovo polo bibliotecario di Cuneo, che nel 2026 troverà casa nello storico Palazzo Santa Croce. Ad inaugurare il progetto, lo scorso novembre, era stata Neus Castellano Tudela, direttrice della Biblioteca Gabriel García Márquez di Barcellona, insignita nel 2023 col titolo di miglior biblioteca civica al mondo. L’incontro aperto al pubblico e finalizzato al confronto tra cittadinanza ed esperti del settore, è ad ingresso libero fino a esaurimento posti con obbligo di prenotazione su Eventbrite (link). È possibile seguire l’evento anche online tramite diretta streaming YouTube, collegandosi al canale ufficiale della Fondazione Artea (link).

READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca continua ad indagare e approfondire il ruolo e l’identità delle biblioteche, le sfide del futuro, i processi di gestione, valorizzazione e sviluppo applicabili che possano favorire crescita culturale e benessere sociale. Un’importante occasione per trovare ispirazione e buone pratiche a cui fare riferimento, e ragionare su come innovare il modo di concepire una biblioteca civica perché sia sempre più uno spazio a servizio della città, un luogo accogliente, per i libri, ma soprattutto per le persone, e un centro culturale, nelle sue molteplici espressioni.

Ad aprire l’agenda 2025 è Krist Biebauw, direttore, dal 2011, dell’avveniristica biblioteca “De Krook” di Gent e protagonista della sostanziale trasformazione che ha interessato il polo bibliotecario, oggi centro moderno e multifunzionale di cultura, conoscenza e innovazione che riunisce le 15 biblioteche della città e mira a connettere le persone attraverso la lettura, l’apprendimento e la tecnologia.

La struttura che ospita la biblioteca, realizzata dallo studio architettonico Gand Coussée & Goris Architecten con RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, è il frutto di un importante progetto di rinnovamento urbano del quartiere post-industriale Macharius-Hernis, vicino al centro cittadino, che ha trasformato l’area dove un tempo veniva scaricato il carbone proveniente dal sud del Belgio, in un luogo di incontro speciale per residenti, studenti, o semplici visitatori.

L’imponente edificio polifunzionale si trova lungo un’ansa (“krook”) del fiume Schelda, da cui prende il nome, e oltre ad accogliere la nuova sede della biblioteca civica di Gent, ospita l’Imec (il Centro di Ricerca fiammingo per la nanoelettronica e le tecnologie digitali), alcuni laboratori e uffici dell’Università di Gent, Urgent.fm (che comprende una stazione radio, uno studio di registrazione e una piattaforma per giovani produttori), spazi dedicati alla ricerca e alla digitalizzazione (come la sede di Comon, collettivo di scienziati, tecnologi e creativi, Digipunt centro di consulenza gratuita sull’uso del PC, tablet e smartphone e Culturcoonect), una sala polivalente, un’aula studio e un caffè-ristorante. In dialogo con Krist Biebauw saranno Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Stefania Chiavero, direttrice della Biblioteca civica di Cuneo e Oliviero Ponte di Pino, autore, docente e progettista culturale.

Le prossime conferenze in programma per il 2025 coinvolgeranno altri ospiti internazionali: esperti del settore, direttori di alcune delle più importanti biblioteche d’Europa o responsabili di centri culturali d’eccellenza. Gli appuntamenti si terranno sempre in Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo, secondo il seguente calendario:

MERCOLEDÌ 16 APRILE, ORE 18

Reinert Mithassel, responsabile della sezione “Deichman Biblo Tøyen” di Oslo (Norvegia)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO, ORE 18

Roel Van den Bril, coordinatore culturale Biblioteca “Het Predikheren” di Mechelen (Belgio)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE, ORE 18

Vincent Eches, direttore della Cité internationale de la bande dessinée d’Angoulême (Francia)