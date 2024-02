CUNEO/ Al teatro Toselli venerdì va in scena il capolavoro di George Orwell "1984"

CUNEO CRONACA - Venerdì 2 febbraio, alle 21, al teatro Toselli andrà in scena il capolavoro orwelliano 1984. L'opera di George Orwell è probabilmente la rappresentazione più forte di ogni totalitarismo, oltre che uno dei libri più letti e amati della storia. Nella visione di Icke e Macmillan, 1984 mantiene intatta tutta la sua sconvolgente attualità e si trasforma in un vero e proprio tour de force spettacolare, a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e romanzo noir.

Un modern classic della letteratura raccontato in maniera innovativa, coinvolgente e inaspettata grazie anche a videoproiezioni ed effetti speciali, 1984racconta di un gruppo di storici che nel 2050 trova un diario scritto appunto nel 1984, anno in cui il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L'Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa.

Costi e modalità di acquisto biglietti (anche online) QUI. Sono inoltre in vendita alla biglietteria del teatro anche i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 (fino al 17 aprile 2024) oltre al giorno dello spettacolo al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) a partire dalle 16. Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione. Per vedere il calendario completo della stagione clicca QUI.