Cuneo, al teatro Toselli una notte di flamenco con "El Amor Brujo" e la Zarzuela

CUNEO CRONACA - Giovedì 27 novembre, alle 21, il Teatro Toselli ospita una serata all’insegna della musica e della danza spagnola con El Amor Brujo di Manuel de Falla e Zarzuela, proposto dall’Orchestra Filarmonica del Piemonte.

Sul palco, accanto ai virtuosismi dell’orchestra diretta da José Ferreira Lobo, si esibiranno la soprano Ana Maria Pinto, il tenore Angel Pazos e la bailaora Francisca Durão, sotto la regia di Sofia Vaz Silva.

L’opera, originariamente concepita come balletto nel 1915, cattura l’essenza del flamenco e delle tradizioni gitane andaluse, mentre la Zarzuela, tra cultura musicale colta e popolare, aggiunge al programma un affascinante spaccato della storia musicale spagnola.

José Ferreria Lobo - direttore d’opera e di concerti, si è esibito nelle più importanti sale da concerto ed è stato invitato a far parte di prestigiosi Concorsi internazionali. Ha collaborato con artisti di fama come José Carreras, Fiorenza Cossotto, Katia Ricciarelli, Michel Lethiec, Adriano Jordão Pascal Rogé Svetla Vassileva. È direttore artistico di Ópera na Academia e na Cidade.

Ana Maria Pinto - soprano, docente, compositrice e produttrice, si è formata al Conservatorio di Musica di Porto. Si è specializzata in Oratorio e Lied ed ha collaborato con direttori come Cesàrio Costa, Marc tardue Lawrence Foster e Joana Carneiro. Ha realizzato un tour dedicato a Schumann e Strauss in Sudafrica e Namibia. Ha interpretato Cecilia nel film Casanova Variations, recitando con John Malkovich.

Sofia Vaz Silva – ha conseguito la laurea in Canto Teatrale al Conservatorio Superiore di Musica di Gaia. Fondatrice del gruppo Aeternus Cantabile dedicato alla promozione della musica vocale, ha frequentato masterclasses con Fernanda Correia, Enza Ferrari, Starikova Petrivna, Brigitte Stradiot e Lisa Herger. Docente e coordinatrice del Corso di Produzione di Spettacolo – Scenografia, Costumi e Accessori alla Escola de Moda do Porto, ha implementato progetti educativi che promuovono l‘opera come strumento di trasformazione sociale, inclusi Opera a Scuola, rivolto a giovani senza formazione musicale, ed ha collaborato nell’educazione musicale e corale nella Escola Secundària João Gonçalves Zarco, integrando il Piano Nazionale delle Arti. Dal 2021, collabora con Ópera na Academia e na Cidade, per la gestione e produzione di opere, concerti sinfonici, musica da camera e progetti pedagogici e sviluppa competenze come direttrice di scena.

Francisca Durão – all’età si 6 anni inizia a frequentare lezioni di Balletto e, nel 2006, sceglie Buenos Aires come destinazione per uno scambio accademico. A Buenos Aires si è esibita come Bailaora e Coreografa in diversi spettacoli e Tablaos Flamencos sviluppando contemporaneamente la sua attività come docente di Balletto, Flamenco e Tango Argentino che continua, dopo 13 anni nella capitale argentina, in diverse accademie del Nord del Portogallo. Svolge attività come Bailaora in vari spettacoli di sua creazione e fa parte del corpo di ballo della Companhia de dança Sabor Latino.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Confartigianato Cuneo e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it

Info e prenotazioni: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it