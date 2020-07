CUNEO/ Al "Ghedini" il Biennio specialistico per diventare Maestro Collaboratore

CUNEO CRONACA - Non si ferma l’inesauribile vitalità del Conservatorio di Cuneo, che esce dall’emergenza sanitaria a testa alta, con un gran numero di laureati a pieni voti.

Non solo, il prestigioso Istituto musicale rilancia aprendo, a partire dall’Anno Accademico 2020-2021, un nuovo biennio superiore di specializzazione: il corso per Maestro Collaboratore, che in due anni di studio entusiasmanti porta alla Laurea Magistrale (utile, tra l’altro, per incrementare significativamente il punteggio dei titoli di studio validi per l‘insegnamento).

A questo biennio Potranno iscriversi i pianisti in possesso di Laurea triennale oppure del Diploma vecchio ordinamento. Gli insegnamenti previsti sono estremamente interessanti: Accompagnamento Pianistico, Direzione d’Orchestra e di Coro, Storia del Teatro Musicale, Lied, studio approfondito dell’Armonia e a una forte componente di Tirocinio Pratico, anche esterno al Conservatorio.

Grazie a una formazione musicale molto eclettica, si creerà una figura professionale solida ed estremamente versatile, il Collaboratore Pianistico, che ha svariate opportunità di lavoro ovunque, in Italia e all’estero.

Le iscrizioni per questo specifico percorso di specializzazione sono possibili fino al 30 settembre 2020, con procedura online sul sito www.conservatoriocuneo.it