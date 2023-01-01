Cuneo, Agorà B2B: oltre 90 imprese e mille incontri per fare rete tra aziende

CUNEO CRONACA - Si è tenuta la prima edizione dell’anno di Agorà B2B, iniziativa ideata e promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Cuneo, che ha ribadito l’efficacia di un format capace di favorire il contatto diretto tra imprese e di generare nuove opportunità di crescita e collaborazione. All’incontro hanno preso parte 95 aziende provenienti dalla provincia di Cuneo e dalle aree limitrofe, a testimonianza di un tessuto imprenditoriale dinamico e articolato.

Nel corso della giornata si sono svolti oltre un migliaio di incontri one-to-one, organizzati secondo una formula ispirata allo “speed networking”, che consente scambi rapidi e concreti tra imprenditori. Un modello che permette di ampliare in tempi contenuti la rete di relazioni, individuare nuove sinergie e rafforzare le strategie aziendali.

Per l’occasione, Casa di Betania è stata allestita come spazio interamente dedicato al networking e al confronto strategico. Gli imprenditori hanno potuto approfondire tematiche come innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione, apertura ai mercati esteri e sviluppo delle competenze.

Dal 2019 ad oggi, Agorà ha dimostrato una forte capacità di evoluzione, arrivando a proporre, anche nel 2025, format diversificati: dall’agroalimentare, al classico B2B fino a versioni più informali e sperimentali. Questo percorso di crescita, insieme ai numeri registrati nelle ultime edizioni, conferma il ruolo sempre più strategico dell’iniziativa per il sistema imprenditoriale locale.

L’evento ha confermato la sua capacità di favorire il dialogo tra imprese. «Da questa edizione emerge con forza il valore del “chilometro zero”: relazioni di prossimità, filiere corte e collaborazioni locali che contribuiscono a migliorare l’efficienza e a rendere più sostenibile la gestione dei costi. In un contesto globale in continua evoluzione, infatti, disporre di una rete territoriale solida e reattiva rappresenta un vantaggio competitivo significativo», ha dichiarato Riccardo Preve, presidente del Comitato Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria Cuneo.

Nel corso dell’iniziativa, Eliana Faccenda, direttore marketing e commerciale di Confindustria Cuneo, ha presentato una novità: Agorà Online. «Si tratta di un marketplace digitale riservato agli associati, pensato per valorizzare le imprese del territorio senza costi di accesso. Uno spazio aperto in cui le aziende possono presentarsi, condividere progetti, idee e opportunità, favorendo connessioni non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale», ha spiegato. «Abbiamo voluto uno strumento semplice e immediato, perché crediamo che il vero valore risieda nelle relazioni e nella loro facilità di attivazione».

Confindustria Cuneo è già al lavoro sulle prossime edizioni, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione e rafforzare il ruolo di Agorà come punto di riferimento per le imprese del territorio. L’evento è stato realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, il supporto di Umana S.p.A. in qualità di sponsor, e la collaborazione tecnica di San Bernardo ed Excelsior Vending, con LinkAme partner dell’iniziativa.