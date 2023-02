Aggressione omofoba a Cuneo: "Insultato e preso a calci", la denuncia del Pride

CUNEO CRONACA - Leggiamo sulla pagina Facebook di Cuneo Pride: "Nelle prime ore di domenica mattina (19 febbraio) a Cuneo un ragazzo è stato insultato, aggredito alle spalle e preso a calci, in un vile atto di omofobia. Abbiamo appreso della violenza attraverso Instagram, dove ci ha raggiunto con un messaggio e un video in cui, uscito dal pronto soccorso, denunciava quanto avvenuto.

Una violenza gratuita e codarda, che macchia questo territorio, in un circolo vizioso che alimenta la vergogna. Le discriminazioni omolesbobitransfobiche sono un male sommerso perchè troppo spesso riducono al silenzio, ad arrendersi, ad avere paura quando usciamo di casa. Ringraziamo lui e il suo coraggio, perché denuncia riconquistando gli spazi a cui molte persone sono costrette a rinunciare, per colpa di individui intrisi di odio e paura.

La città di Cuneo è nodo della rete anti discriminazioni: un servizio della Regione Piemonte dedicato a chi ha subito violenza da discriminazione, fornendo informazioni e prese in carico per segnalazioni e denunce. Arcigay Grandaqueer, con altre associazioni distribuite sul territorio, ne è un punto informativo.

Il Pride, il nostro orgoglio, è da coltivare giorno per giorno, come dimostra lui e la forza che ha avuto nel reagire. Ti invitiamo, se vuoi, a sfruttare questo strumento: possiamo combattere le discriminazioni, anche per quelle persone che non riescono a trovare la voce. Solo insieme potremo costruire una società in cui questa forza non sarà più necessaria".