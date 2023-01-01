Cuneo: ad "Arcipelago" una serata per raccontare la fatica silenziosa che rigenera i territori

CUNEO CRONACA - Sabato 30 maggio il Circolo Arcipelago di Cuneo, dalle 18, ospiterà una serata su aree interne, relazioni, lavoro quotidiano invisibile e esperienze di riattivazione dei territori. Il punto di partenza sarà la presentazione del libro fotografico La fatica non fa rumore di Gabriele Scapola alle 18, a cui seguirà una cena condivisa (modalità "porta e condividi") per finire con la proiezione del documentario Un paese da abitare di Andrea Fantino.

Un’occasione per attraversare esperienze concrete di rigenerazione delle aree interne insieme a chi quei territori li documenta, li vive e li attraversa ogni giorno. Infatti ci sono territori che continuiamo a definire marginali perché li osserviamo con strumenti sbagliati. Aree interne e comunità periferiche vengono spesso raccontate come luoghi isolati o residuali, mentre proprio lì si costruiscono ogni giorno relazioni, pratiche di cura e forme di resistenza che tengono insieme interi ecosistemi sociali, culturali ed economici.

Ad Arcipelago, attraverso fotografia, cinema del reale e pratiche territoriali, ci si interrogerà su come si misura il valore di ciò che non produce rumore ma costruisce legami, fiducia e infrastrutture umane.

Insieme all'autore Gabriele Scapola e al regista Andrea Fantino interverrà Lorenzo Barra di CRESCO - Comunità di Supporto all'Agricoltura (CSA), con la moderazione di Francesco Sabatini (Project Manager di Passo dopo Passo Fiera del Turismo a Piedi).

Ingresso libero con tessera Arci.