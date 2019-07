CUNEO/ Ad agosto 3 serate con Noi4you e Open Baladin per dire no alla violenza sulle donne

L’Associazione Noi4you scende nuovamente in piazza e sarà presente al fianco dell’Open Baladin di Cuneo durante gli eventi R-Estate al Foro previsti per l’1-2-3 agosto.

Dopo il successo della precedente collaborazione con la serata anni ’50 presso l’Altro Baladin lo scorso giugno, Elio Parola contitolare dell’Open Baladin rinnova l’importanza di sensibilizzare la popolazione al contrasto della violenza contro le donne: “In un momento storico e tragico come questo è giusto smuovere animi e coscienze e far si che la gente si renda conto di ciò che succede intorno” queste le sue parole “ricordare ciò in momenti di festa, ricordare quello che accade intorno a noi ogni giorno è un modo per contrastare ogni tipo di violenza”.

La presenza di Noi4you a questi eventi è molto importante perché aiuta non solo a ricordare il dilagante fenomeno della violenza e a far conoscere l’associazione e le sue attività alla popolazione, ma offre momenti di svago per aiutare e sostenere le persone ad uscire dall’isolamento sociale.

L’associazione è riconoscibile dal colore giallo che non riporta al colore della violenza, ma della luce perché la mission principale è aiutare a prevenire e contrastare il fenomeno attraverso la diffusione di una sana educazione delle emozioni e del rispetto per sé stessi e per gli altri.

Nessun amore è sufficiente a riempire il vuoto di chi non ama se stesso.

Parte del ricavato delle serate verrà devoluto ai progetti di prevenzione alla violenza promossi nelle scuole da Noi4you.

I dettagli dell’evento sui profili Fb Noi4You Cuneo e Open Baladin

Chiunque potrà contattare NOI4YOU per ulteriori informazioni sull’attività della Sportello d’Aiuto e di Ascolto tramite l’utenza telefonica 375 5518066 o la mail noi4you.cn@gmail.com.