Cuneo accoglie Violeta Diamante tra libri, teatro e messaggi di coraggio per le donne

CUNEO CRONACA - "Cuneo si veste di notorietà con l’arrivo di Violeta Damiante, coautrice con Walter Succu e Sauro Roma del romanzo Un Amore… Caro, edito dal Gruppo Albatros il Filo, metamorfosato in spettacolo teatrale, insignito di una moltitudine di premi. L’ultimo in scaletta: il Premio della Critica con menzione speciale al concorso internazionale Le Ali presso Palazzo Ducale a Massa. Tra i vari impegni già fissati in agenda, spicca l’invito di Rai Parlamento il 25 novembre a Cherasco con un programma ancora in fase di preparazione.

Cosa distingue però il personaggio di Violeta, oltre alla generosità – mirata come volontaria per un aiuto concreto a tutte le donne – è che ha trovato il coraggio di presentarsi in molte trasmissioni televisive prestigiose tra RAI e MEDIASET, sempre presente su RETE7 Piemonte, per raccontare la sua esperienza e prodigarsi affinché chiunque trovi il coraggio di dire “Basta”, non solo per le truffe affettive online, ma per situazioni difficili che purtroppo ogni donna può subire diventando la vittima designata. Non per questo, sostenitrice di “Se non ora, quando”, è risoluta e presente in molte iniziative mirate a difesa delle donne.

Portatrice di messaggi positivi attraverso il suo libro in molteplici firmacopie, presente in varie rassegne come il Salone Internazionale del Libro di Torino, per volare tra Madrid, Parigi, Francoforte: questi sono solo alcuni dei posti che hanno ospitato Violeta Diamante, determinata ad espandere un messaggio di prevenzione, fiducia e speranza. Per chi volesse addentrarsi nella trama del libro e conoscere Violeta Diamante, l’appuntamento è fissato per sabato 27 settembre presso la libreria Mondadori di Piazza Galimberti 1 a Cuneo.

Ad accogliere Violeta alla Libreria Mondadori un volto conosciuto per i lettori e lettrici del cuneese: Gabriel Labbiente. Ma in veste diversa: lo sprone di voler ulteriormente crescere professionalmente ha dato adito a Gabriel al passaggio di consegne tra la prestigiosa Perla Giannotti e trovarsi così a carico della direzione della libreria.

Un lavoro, o meglio una passione, che Gabriel gestisce molto bene, anche perché i suoi esordi nel mondo dei libri e nella cultura sono iniziati ufficialmente nel 2015, sempre presso la Mondadori a Torino. Qui ha trovato modo di arricchire la sua esperienza sulle varie competenze che richiede questo lavoro: l’accoglienza dei clienti alla cassa, la cura dei settori tra saggistica e le svariate tematiche che non devono sfuggire all’attenzione, per accompagnare i clienti nella ricerca del loro libro preferito, oppure suggerendo nuove letture, prodigandosi nella capacità di creare un dialogo, condividendo esperienze e suggestive impressioni che possono emergere attraverso la lettura di un libro.

Quindi un Gabriel pronto, preparato, animato dalla passione per i libri ed attratto dalla cultura, promotore di firmacopie ed eventi in libreria, che sottolinea rappresentino un’opportunità preziosa per avvicinare i lettori agli autori e per favorire la scoperta di nuove realtà letterarie.

Gabriel e tutto lo Staff, insieme a Violeta Diamante, vi aspettano sabato 27 settembre, dalle 10:30 alle 19:30, presso la libreria Mondadori di Piazza Galimberti 1 a Cuneo".

Lorena Giubergia, Cuneo