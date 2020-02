Cuneo a giugno ospiterà il primo Pride: "In piazza perché tutti possano avere le stesse possibilità"

Cuneo ospiterà il primo Pride della sua storia. Sabato 6 giugno, la manifestazione organizzata da Arcigay Cuneo GrandaQueer Lgbt, porterà per le strade della città una folla colorata e festosa che sfilerà insieme contro le discriminazioni, abbracciando non solo l'orgoglio Lgbtqia+ (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale) ma tutti quei valori di libertà e giustizia sociale che hanno forgiato la democrazia in Italia.

Il primo Pride di Cuneo arriva al termine di quattro anni di lavoro e in seguito alla richieste di tante realtà che operano sul territorio. E attraverso il suo nome - (R)Esistenza - parla di valori condivisi che appartengono alla storia d'Italia, ma soprattutto della provincia di Cuneo, medaglia d'oro alla Resistenza, culla di un patrimonio che si intreccia con la cultura e con il sentire istintivo degli abitanti – vecchi e nuovi – della Granda.

"Il Pride di Cuneo porterà in piazza le persone che si spendono quotidianamente perché tutti possano avere le stesse possibilità - spiegano gli organizzatori -, nel lavoro, nell'amore e nell'espressione di sé. Nuove famiglie, migrazioni, diritti e riconoscimento per le persone Lgbt, ruolo della Resistenza nella società di oggi sono solo alcuni dei temi della piattaforma rivendicativa del Pride di Cuneo".

Un grande evento che sarà preceduto da “I colori del Pride”, una serie di eventi in tutta la provincia scaturiti dall'esperienza decennale de “I Colori dell'amore” - un percorso di riflessione e partecipazione su tematiche Lgbt in cui GrandaQueer e Voci Erranti Onlus hanno coinvolto numerose scuole e istituzioni della provincia.

“(R)esistiamo, e con gratitudine e fermezza intendiamo percorrere tutti assieme una strada tracciata per noi da persone mai dimenticate. Per questo il punto di arrivo del corteo sarà il monumento alla Resistenza: il simbolo dell'inizio della nostra storia, ma anche di un nuovo percorso che intendiamo imboccare tutti assieme - proseguono gli organizzatori -. Non chiediamo tutele per le minoranze, ma ci impegnamo per creare percorsi comuni di inclusione che tengano conto dei contributi di tutta la società”.

Il Pride di Cuneo sarà un evento corale. Sono già più di venticinque gli enti - associazioni, amministrazioni comunali e consulte - che hanno dato il proprio sostegno.

Eccoli: A.Ge.Do Asti Alba, Amnesty international Cuneo, Amnesty international Savigliano, ANPI comitato proviinciale Cuneo, Assessorato alle pari opportunità del comune di Cuneo, Associazione Italia Israele di Cuneo, CGIL, Comitto Pari opportunità del consiglio dell'ordine degli avvocati di Cuneo, Comune di Cuneo, Comune di Mondovì, Comune di Savigliano, Consulta Cultura e Consulta Pari Opportunità di Savigliano, Consulta Giovanile di Cuneo, Mai + Sole, Micò, Provincia di Cuneo, Punto informativo Rete Regionale contro le -discriminazioni – Cuneo, Regione Piemonte, rete Genitori Rainbow,Scuola di Pace di Boves, Spazio Mediazione intercultura, Ufficio Europe Direct, UIL, Voci erranti Onlus.