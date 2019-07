Cuneo: a 50 anni dall'Apollo 11 in via Roma 17 si rivivono le emozioni della conquista della luna

A partire da martedì 16 e fino a domenica 21 luglio, in occasione dell’Illuminata 2019, tutte le sere la facciata dello storico Palazzo Vitale, sede della Fondazione CRC (via Roma 17 a Cuneo), sarà animata dal video mapping “Destinazione Luna” curato da Alessandro Marrazzo.

Lo spettacolo, della durata di circa 10 minuti, si svolgerà due volte per serata, alle ore 21,30 e alle 22,30, con la sola eccezione di sabato 20 luglio, quando in occasione della Notte Bianca che celebra l’anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna, sarà ripetuta quattro volte (ore 21,30; 22,30; 23,30; 00,30).

Nel corso del video mapping la mostra “Destinazione Luna. Il futuro è adesso” allestita nello Spazio Innov@zione (via Roma, 15) rimarrà aperta dal lunedì al venerdì e la domenica fino alle ore 23, mentre sabato 20 sarà visitabile per tutta la notte.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0171/452720, scrivere una mail a info@fondazionecrc.ito visitare la pagina FaceBook @InArteFondazioneCRC. Il titolo dello spettacolo rimanda appositamente a quello della mostra allestita dalla Fondazione CRC presso lo Spazio Innov@zione, in quanto Alessandro Marrazzo, il regista e autore che ha curato l’esposizione è lo stesso curatore della videoproiezione.

“La facciata dello storico Palazzo che ospita la sede della Fondazione CRC prende vita e da semplice scenario diventa l’attore principale di un grande spettacolo a cielo aperto realizzato con le più straordinarie e moderne tecniche del video mapping, un grande show dedicato ad un incredibile viaggio verso il corpo celeste più amato e studiato della storia dell’umanità, la Luna – spiega Alessandro Marrazzo-. Le proiezioni di luci giocano e interagiscono con i profili e con gli elementi architettonici dell’edificio, creando uno spettacolo in cui il palazzo racconta la storia in questi mesi narrata al suo interno: quella della storica impresa che portò il primo uomo a calpestare il suolo lunare. Le proiezioni coprono l’intero prospetto dell’edificio, alternando sequenze create appositamente con immagini video dalla mostra allestita al suo interno. Le tecnologie video utilizzate garantiscono agli spettatori uno spettacolo di altissima qualità, grazie al supporto di un elaborato lavoro di sound designe alla costruzione di una colonna sonora sincronizzata che ne esalta la potenza e l’impatto emozionale ed immersivo. Uno spettacolare story telling per raccontare, sognare e pensare.”.

“In occasione dell’Illuminata e in collaborazione con il Comune di Cuneo, la Fondazione CRC offre a tutti gli appassionati uno spettacolo che vuole far uscire dallo Spazio Innov@zione il racconto dell’impresa che 50 anni fa portò l’uomo sulla Luna – aggiunge Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC -. Si tratta di uno degli eventi collaterali della mostra ‘Destinazione Luna. Il futuro è adesso’, che sta riscuotendo un gran successo di pubblico e, oltre a ricordare quello storico evento, vuole stimolare l’approfondimento e la discussione su temi di grande attualità: dal riscaldamento globale alle nuove prospettive di esplorazione e vita nel cosmo”.

La videonarrazione, infatti, è arricchita da un altro viaggio spaziale, quello verso la Terra: un nuovo punto di vista sul pianeta che metterà in evidenza le problematiche di cui soffre attualmente.

Grazie alla computer grafica e all’ausilio di materiali originali provenienti dagli archivi di Greenpeace il pubblico vivrà un vero e proprio giro del mondo nei territori più colpiti.

Il finale è tutto rivolto al futuro, con un’attenzione particolare dedicata al coinvolgimento dei giovani e delle nuove generazioni, chiamate a immaginare un mondo futuribile, prossimo a venire, basato sulle previsioni possibili a partire dai dati scientifici oggi disponibili.