Cuneo: 80 anni dalla morte di Marcello Soleri, il sindaco, l'alpino, il ministro

CUNEO CRONACA - Il Bonelli di Cuneo non poteva mancare alla conferenza che si è tenuta al Centro Incontri della Provincia di Cuneo per ricordare Marcello Soleri a 80 anni dalla sua morte.

L’incontro è stata l’occasione per ripercorrere la vita di un uomo che ha segnato la storia d’Italia e della città di Cuneo: molti sono stati gli ospiti presenti per l’importante ricorrenza, tra cui il professor Aldo Meinero, colonnello degli alpini, lo storico Pier Franco Quaglieni e la pronipote di Soleri, Olimpia Soleri.

Marcello Soleri è nato a Cuneo nel 1882 e da ragazzo ha frequentato il liceo Pellico in cui si è distinto per la sua serietà di studente modello. Poi la madre, alla morte del padre, lo ha portato a Torino dove ha studiato giurisprudenza ed è diventato avvocato.

A soli 30 anni nel 1912, Soleri viene eletto sindaco di Cuneo e come sindaco dà avvio al progetto del Viadotto Soleri, ponte fondamentale per collegare Cuneo e Torino, costruito poi nel 1937 e intitolato a lui nel 1946.

Nel 1913 Giolitti lo fa candidare in Parlamento, facendolo eleggere deputato. Allo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914, Soleri si offre volontario per andare al fronte come ufficiale degli Alpini. Combatte sul Monte Vodice, dove nel 1917 viene ferito da una mitragliatrice. Per il suo coraggio riceve la medaglia d’argento al valore militare.

Dopo la guerra Soleri ricopre vari incarichi di governo: sottosegretario, ministro delle Finanze e poi ministro della Guerra. Nel 1922, di fronte alla marcia su Roma dei fascisti, propone al re Vittorio Emanuele III lo stato d’assedio per fermare Mussolini (il cosiddetto “Decreto Soleri”), ma il re non lo firma. Dopo l’omicidio Matteotti nel 1924, molti liberali scelgono l’Aventino o, peggio, finiscono per collaborare col fascismo. Soleri, invece, si ritira dalla politica attiva e torna a fare l’avvocato a Cuneo.

Nel 1944 entra nel governo Bonomi come ministro del Tesoro, anche se già malato. La sua battaglia è quella di salvare la lira italiana devastata dalla guerra. Nel 1945 lancia un prestito nazionale per permettere la ricostruzione. Marcello Soleri muore di leucemia a Torino nel luglio 1945, poco dopo la Liberazione, all’ospedale Sanatrix. In segno di riconoscenza, lascia anche un fondo di borse di studio per studenti meritevoli. Oggi a Cuneo il suo nome è legato a corso Soleri, al Viadotto Soleri e a una sala dedicata agli alpini.

Da questo incontro è emersa la figura di un uomo onesto e coerente: studente modello, sindaco giovane, avvocato, alpino coraggioso, ministro deciso e resistente antifascista. Ancora oggi, a 80 anni dalla sua morte, vale la pena ricordare tutte le buone azioni eseguite da lui.