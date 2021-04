CUNEO/ “8 marzo è tutto l’anno”: anche ad aprile proseguono le iniziative dedicate alla donna

CUNEO CRONACA - Proseguono gli appuntamenti di “8 marzo è tutto l’anno”, rassegna ideata e organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, nata durante l’emergenza sanitaria per non fermarsi e continuare a parlare della donna (e non solo) non limitandosi al mese di marzo, ma occupandosene tutto l’anno, con una visione di insieme e un tema specifico per ogni mese.

Considerata la situazione sanitaria, gli incontri continuano a svolgersi on line e per il mese di aprile sono in programma due webinar sul tema “Donne e cultura nella storia”.

La donna nella storia, dal medioevo fino ad ora, ha avuto una continua emancipazione e, a seconda del periodo, ruoli differenti ed una diversa considerazione. Nel corso dei secoli sono state tantissime le protagoniste femminili che hanno rivoluzionato il mondo, nel campo della politica, della letteratura, della scienza. Il nostro passato, così come il presente, è ricco di donne che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia dell’umanità.

L’Assessorato alle Pari Opportunità ha scelto di orientarsi verso figure femminili del passato che, a vario titolo, hanno riguardato il territorio locale.

Il primo webinar, “Non mi parlar d’amore - La giovinezza di Alice Schanzer Galimberti”, in programma giovedì 15 aprile alle h. 17.30, organizzato in collaborazione con Museo Casa Galimberti, racconta di Alice Schanzer, poetessa, traduttrice e critica letteraria italiana, madre di Duccio Galimberti. Il racconto della sua giovinezza emerge dalle pagine del libro di Daniela Bernagozzi “Non mi parlar d'amore: La giovinezza di Alice Schanzer Galimberti”, frutto di tre anni di lavoro di ricerca sulle carte di Alice Schanzer conservate in casa Galimberti a Cuneo.

Alice, futura moglie di Tancredi Galimberti e madre di Duccio e Carlo Enrico, era una ragazza romana di origine straniera (nata a Vienna nel 1873) che cercò per tutta la sua giovinezza un cammino verso lo studio e il lavoro intellettuale. Una donna colta che documentò in un lungo e bellissimo diario inedito la sua formazione e il dissidio con una morale che la obbligava a ruoli convenzionali.

L'autrice, Daniela Bernagozzi, ne parlerà con il prof. Franco Contorbia, già ordinario di Letteratura italiana all'Università di Genova, specialista, tra l’altro, di Montale e di giornalismo, e con Antonella Tarpino, storica e scrittrice.

Webinar libero e gratuito al link: https://app.livewebinar.com/221-405-290

Il secondo webinar, organizzato da Scrittorincittà ed in programma giovedì 22 aprile alle ore 18.00, ospita Caroline Moorehead per raccontare la storia di quattro donne della Resistenza italiana attraverso le pagine del suo libro “La casa in Montagna – Storia di quattro partigiane”.

Siamo ormai a tre generazioni di distanza dalla guerra partigiana del 1943-45 e certi eventi di quegli anni hanno perso in parte la loro carica emozionale. Oggi, per non dimenticare, è importante che si levi su quelle vicende anche una voce autoriale, in grado di legare i fatti storici in un filo narrativo coinvolgente e cristallino. La casa in montagna (Bollati Boringhieri) è un’opera capace di ricreare l’atmosfera di paura e di dolore, ma anche di rendere la spinta ideale provata da molte donne coraggiose, determinate ad agire e rischiare per il bene della loro comunità. Pagina dopo pagina, leggiamo senza fiato la storia delle quattro protagoniste - Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Frida Malan e Silvia Pons - partigiane emblematiche di un intero movimento di donne altruiste, forti e motivate, che animarono azioni di ribellione collettiva, sfidando la guerra, la paura e i pregiudizi.

L’autrice ne discuterà con Sandra Viada, Responsabile del Servizio Musei, Teatro e Cinema del Comune.

Diretta Facebook e Youtube sui canali di scrittorincittà. (Maggiori info sul sito www.scrittorincitta.it)