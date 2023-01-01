Cuneo, 21 alberi secchi da abbattere per motivi di sicurezza in città e nelle frazioni

CUNEO CRONACA - A partire da mercoledì 17 giugno il Comune di Cuneo avvierà un intervento programmato di abbattimento di alberi e piante ormai secche o morte in piedi, distribuite in diverse aree della città e delle frazioni.

Si tratta complessivamente di 21 esemplari irrimediabilmente compromessi, individuati a seguito dei controlli effettuati dal Settore competente nell’ambito delle attività ordinarie di monitoraggio del patrimonio arboreo.

L’operazione si rende necessaria per motivi di sicurezza, in quanto le piante non più vitali possono rappresentare un rischio per la pubblica incolumità, soprattutto in caso di vento, precipitazioni o cedimenti improvvisi. L’intervento è inoltre finalizzato a mantenere il decoro urbano e la corretta gestione del verde pubblico, evitando il progressivo deterioramento delle aree interessate.

“Nei prossimi mesi verranno infatti effettuati ulteriori controlli sulle alberate cittadine, così da definire un bilancio complessivo delle necessità di ripiantumazione – spiega l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis -. Il piano delle nuove messe a dimora sarà elaborato in autunno, periodo più idoneo per l’attecchimento, e terrà conto delle risorse disponibili e delle priorità individuate”.

Le zone interessate saranno, in centro città, i giardini Fresia, viale degli Angeli, corso Dante, corso Santorre di Santarosa, parco Monviso, parco della Gioventù, via Bodina, giardini B. Lanteri e via Basse Sant’Anna. Nelle frazioni interventi mirati presso la scuola materna di Confreria, in via Vecchia Ferrovia a Borgo Gesso, al parco della Castagna di San Rocco Castagnaretta e in via del Portico a Roata Rossi.