Cuneiforme: l'8 Marcolongo a Savigliano e a Racconigi il 9 e il 10 Perrotta e "L'Uomo Tigre"

CUNEO CRONACA - Andrea Marcolongo, tradotta in ventisette Paesi, traduttrice dal greco antico e autrice, tra gli altri, dei successi La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco (Laterza, 2016) e La misura eroica (Mondadori, 2018), è ospite alla rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi e Le Terre dei Savoia, dedicata quest’anno al tema “riCostruire”.

E proprio di come ricostruire un nuovo inizio si parlerà nel corso del suo intervento ispirato al suo ultimo libro La lezione di Enea (Laterza), in cartellone giovedì 8 luglio 2021, alle ore 21, a Savigliano, in piazza Turletti.

L’incontro, aperto al pubblico e gratuito, è realizzato in collaborazione con il Comune di Savigliano e la Fiera Piemontese dell’Editoria.

“La lezione di Enea” (Laterza). Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo deporre Iliade e Odissea e affrettarci a riprendere in mano l’Eneide. Andrea Marcolongo ci fa scoprire l’essenza vera di Enea. L’eroe che cerca un nuovo inizio con in mano il bene più prezioso: la capacità di resistere e di sperare. Una lezione attualissima.

Vi siete mai chiesti perché, pur avendo dovuto tutti leggere l’Eneide a

scuola, fatichiamo a ricordare qualcosa che non sia la fuga da Troia o la grande storia d’amore tragico con Didone? Perché abbiamo così facilmente dimenticato gli epici racconti sulle mitiche origini di Roma e del suo impero? Forse perché i versi del poema di Virgilio non sono adatti ai momenti in cui le cose filano lisce e allora si va in cerca di avventura nella letteratura.

Il canto di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta l’urgenza di raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto. Enea è l’eroe che vaga nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave senza nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui ricominciare. È l’uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Un personaggio quanto mai attuale.

Andrea Marcolongo, nata nel 1987 e laureata in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Milano, è una scrittrice italiana attualmente tradotta in ventisette Paesi. Autrice de La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco (Laterza, 2016) e de La misura eroica (Mondadori, 2018), scrive per TuttoLibri de La Stampa. Traduttrice dal greco, visiting professor presso l’Universidad de Los Andes di Bogotá e l’UNAM di Città del Messico e presidente 2019 del Festival de l’histoire di Blois, è stata finalista in Francia al Prix des Lecteurs.

Prossimo appuntamento CuneiForme in calendario: riCostruire il rapporto con il padre

Spettacolo teatro

9 luglio 2021, ore 21.30

Racconigi, Soms (via Costa 23)

Mario Perrotta

“In nome del padre”

di e con Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati produzione Teatro Stabile di Bolzano

Ingresso a pagamento

Il Premio Ubu Mario Perrotta, regista, drammaturgo e attore tra i più apprezzati del teatro contemporaneo e di innovazione italiano, è ospite alla rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi e Le Terre dei Savoia, dedicata quest’anno al tema “RiCostruire”.

Venerdì 9 luglio alle ore 21.30 a Racconigi (Soms, via Costa 23) Perrotta porta inscena “In nome del padre”, da lui scritto e diretto, primo spettacolo della sua trilogia dedicata alla famiglia, realizzato con la consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati e prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano.

Lo spettacolo è una profonda indagine sulla figura paterna, partendo dalla riflessione sulla perdita dell’orientamento che sta caratterizzando alcune generazioni di genitori e di figli. In scena si presentano tre figure paterne e un unico attore che le incarna, usando ironia e sarcasmo «per esorcizzare queste mie paure», come afferma Mario Perrotta.

Tre padri diversi, in piena crisi, quasi ridicoli a confronto con i figli adolescenti. Un monologo che è un flusso di dialoghi spesso mancati, dialoghi in cui i figli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi rispetto all’orizzonte comune dei tre padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, si ritrovano nudi, con le labbra rotte, circondati dal silenzio. E forse proprio nel silenzio potranno trovare cittadinanza le ragioni dei figli.

Spettacolo per adulti bambini “L’uomo tigre” di Guascone Teatro Di e con Andrea Kaemmerle

Sabato 10 luglio 2021

SOMS, Via Carlo Costa 23 - Racconigi (Cn)

Progetto Cantoregi e Il Mutamento Zona Castalia propongono lo spettacolo per adulti e bambini “L’uomo tigre. Capire tutto in una notte”, una produzione Guascone Teatro, di e con Andrea Kaemmerle. Va in scena sabato 10 luglio 2021 (orario da definire) alla Soms di Racconigi (via Costa 23).

Attraverso uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, Andrea Kaemmerle accompagna gli spettatori a sentire sulla loro pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Un gioco allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull’essere padri, tra le incertezze di un se- colo imbarazzante e il sentimento di essere imbattibili come l’Uomo Tigre.

“L’uomo tigre”

Fare teatro è arte molto antica ed ha i suoi Dei, i suoi Demoni, le sue re- gole mai svelate. In questa produzione di Guascone Teatro si assiste alla rivolta di due “personaggi” che con le 100 repliche dello spettacolo LI- SCIAMI avevano fatto ridere e sognare pubblico e critica. Adesso IL BAB- BO ed ORESTE pretendono uno spazio tutto loro. Ecco che in una notte insonne due umanità opposte si confessano in modo comico e “squasse- vole”. Ecco che due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due gira- mondo, arrivano alla vecchiezza con decisioni opposte.

I due personaggi si alternano, si sfidano in un ritmo sempre più incalzante, sono reali e credibili fino all’indicibile. Lo spettacolo, con una comicità potentissima quanto poetica, regala al pubblico una grande riflessione sulla vecchiaia.

In una notte potrete sentire sulla pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Un gioco molto allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull’essere padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili come l’UOMO TIGRE. Spettacolo ormai CULT perfetto per figli, padri, zii, mamme, nonni, nipoti e cugini.

