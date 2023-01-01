Croce Bianca Ceva, mezzo secolo al servizio della comunità: gli eventi per celebrare i 50 anni

CUNEO CRONACA - Dal 19 al 21 giugno la Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Ceva festeggerà il 50° anniversario di fondazione con tre giornate di eventi istituzionali, culturali, musicali e sportivi che coinvolgeranno l’intera città e il territorio, con il patrocinio del Comune di Ceva.

La Croce Bianca di Ceva, nata nel 1976, rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per il soccorso sanitario, il volontariato e l’assistenza alla popolazione del territorio cebano e della Val Tanaro.

Le celebrazioni istituzionali si svolgeranno sabato 20 giugno. Il programma prenderà il via alle ore 10.30 con il ritrovo presso il monumento della Croce Bianca Ceva in via Matteotti angolo via Consolata. Alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni provinciali e regionali e dei volontari, don Franco Bernelli, parroco di Ceva, celebrerà una breve funzione religiosa.

Seguirà la sfilata per le principali vie cittadine – via Andrea Doria, via Marenco e via Roma – fino a piazza Vittorio Emanuele, sede del Palazzo Comunale, dove sono previsti gli interventi delle autorità. Successivamente don Franco Bernelli impartirà la benedizione ai mezzi associativi, tra cui la nuova ambulanza destinata alla postazione 118 di Ceva.

Alle ore 12.15, presso la sede della Croce Bianca Ceva in via della Repubblica 11, verrà offerto un buffet preparato dagli allievi del Centro di Formazione Professionale di Ceva guidati dallo chef Paolo Pavarino. Tra le autorità annunciate: Francesco Graglia del Consiglio regionale del Piemonte, l’onorevole Monica Ciaburro, il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli con numerosi sindaci del territorio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il presidente di Anpas Piemonte Vincenzo Sciortino. Invitato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Nella stessa giornata di sabato 20 giugno si terrà anche la quarta edizione di “Correndo con la Croce Bianca”, manifestazione ludico-sportiva non competitiva aperta a tutti, bambini compresi. L’iniziativa, dedicata ai 50 anni della Croce Bianca di Ceva, è finalizzata alla promozione della salute, alla socializzazione e alla sensibilizzazione verso il volontariato.

La corsa, organizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico Val Tanaro e Uisp prevede due percorsi di 9 e 3 chilometri con partenza e arrivo in piazza del Comune. Il ritrovo è fissato alle ore 18.30. Per informazioni e preadesioni è possibile contattare il numero 348 7463829.

Le celebrazioni saranno arricchite anche da due serate musicali e culturali a ingresso libero, in programma il 19 e il 21 giugno presso il Teatro Marenco di Ceva.

In particolare, domenica 21 giugno alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo musicale con l’esibizione della cantante Sabina Nata. Nel corso della serata saranno inoltre presentati il libro Cuneesi per semprecurato da Angela Delgrosso e il volume Io e Sophia: Dialoghi sulla coscienza, il tempo, il nulla di Antonio Stasi. A condurre la serata sarà la giornalista, Camilla Nata.

Filippo Dapino, presidente della Croce Bianca Ceva: «Desideriamo ringraziare tutti coloro che prenderanno parte alle celebrazioni per il nostro 50° anniversario di fondazione, così come Anpas, che da sempre ci sostiene e ci accompagna nel nostro percorso. Un ringraziamento speciale va però soprattutto al mondo del volontariato; senza l’impegno, la dedizione e la disponibilità dei volontari non sarebbe possibile garantire un servizio di assistenza capillare ed efficace alla comunità. In questi cinquant’anni la Croce Bianca di Ceva ha affrontato sacrifici e momenti particolarmente complessi, ma è riuscita a raggiungere questo importante traguardo grazie al prezioso contributo dei volontari e dei dipendenti che, ogni giorno, operano con competenza e spirito di servizio».

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «Il 50° anniversario della Croce Bianca Ceva è un traguardo che racconta mezzo secolo di impegno e vicinanza alla comunità. In questi cinquant’anni volontari e dipendenti hanno garantito servizi fondamentali con competenza e grande spirito di altruismo, diventando un punto di riferimento per il territorio cebano. Le Pubbliche Assistenze Anpas rappresentano ogni giorno una rete preziosa di volontariato e cittadinanza attiva, capace di assicurare soccorso, assistenza e coesione sociale. Questo anniversario rappresenta anche uno stimolo a continuare a investire nei valori del volontariato e della solidarietà».

La Croce Bianca Ceva conta oggi 11 dipendenti e circa un centinaio di volontari. Nel 2024, in occasione del 120° anniversario di Anpas, all’attuale presidente, Filippo Dapino, è stato conferito il premio “Essere Anpas” per il ruolo determinante avuto nel risanamento economico e nel rilancio dell’associazione.

Parallelamente alle celebrazioni, prosegue inoltre il ciclo di incontri pubblici organizzati dalla Croce Bianca Ceva per presentare attività, servizi e opportunità di volontariato nella pubblica assistenza. Gli appuntamenti sono in programma il 21 maggio a Mombasiglio, il 22 maggio a Ceva, il 29 maggio a Nucetto e Perlo, il 10 giugno a Sale delle Langhe e Sale San Giovanni, l’11 giugno a Scagnello, il 18 giugno a Paroldo e il 25 giugno a Massimino.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari (di cui 4.542 donne), 5.069 soci, 796 dipendenti, di cui 94 amministrativi che, con 469 autoambulanze, 274 automezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 602.324 servizi, di cui 207.271 in emergenza-urgenza 118, con una percorrenza complessiva di 20.564.920 chilometri, di cui 4.865.399 chilometri riferiti all’emergenza-urgenza 118.