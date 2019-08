CRISSOLO/ Al via domenica 1° settembre il Tour Monviso Walk tra le bellezze della valle Po

Domenica 1° settembre si svolge a Crissolo la settima edizione del Tour Monviso, ormai un classico appuntamento della corsa in montagna che richiama ogni anno in alta valle Po e nel pieno del territorio del Parco del Monviso circa 500 atleti.

In concomitanza con questa gara, che vedrà presenti al via atleti di livello e provenienza internazionale, si tiene anche il Tour Monviso Walk.

Questo evento “a passo di cammino” è dedicato a camminatori non agonistici: il tracciato, adatto a Fit, Nordic e Cross Walker ma sopratutto ai semplici camminatori avrà una lunghezza di 11km con un dislivello positivo di 450 metri e si svilupperà prevalentemente su sentieri al cospetto dello spettacolo che solo la vista del Monviso sa offrire.

L’appuntamento è particolarmente adatto alle famiglie che vogliono avvicinare i propri figli alla montagna in sicurezza e in occasione di una giornata che celebra lo sport in un contesto di rispetto e amore per l’ambiente e la natura alpina.

Il Tour Monviso Walk sarà inoltre fortemente caratterizzato in senso ecologico e, soprattutto, solidale. Tutto il ricavato dalle quote di iscrizione dei partecipanti sarà infatti destinato all’Associazione CECY ONLUS, nata per ricordare Cecilia Craveri e che utilizzerà il denaro per contribuire alla realizzazione di una casa famiglia in Nepal.

Oltre a questo importante aspetto solidale, il Tour Monviso Walk propone anche un forte richiamo ecologico poiché aderisce aderendo al progetto “KEEP CLEAN AND RUN” di Roberto Cavallo, finalizzato a contrastare il littering, l’abbandono a terra di carta e rifiuti.

Il percorso si svilupperà con partenza dal concentrico di Crissolo (1.335m), salirà verso il Santuario di San Chiaffredo e da lì imboccherà il panoramico “Sentiero dell’Ostia” che, in cresta, raggiunge la frazione Borgo di Crissolo: da qui l’itinerario prosegue verso la cappella della Madonna degli Angeli in frazione Ciampagna per poi rientrare su Borgo e proseguire, passando per l’agglomerato di case abbandonate di Meire La Font, fino a Serre Uberto e al Ponte di Riondino, da dove il Tour Monviso Walk ritornerà verso il paese.

«Abbinare un’escursione in montagna ad attività di sensibilizzazione ambientale e di raccolta fondi per progetti solidali è un modo efficace e lodevole di promuovere il rispetto per la natura e la cultura della solidarietà: - sottolinea il presidente del Parco del Monviso, Gianfranco Marengo - è anche attraverso attività di questo tipo che intendiamo rendere viva e animata la Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso».

Il costo dell'iscrizione al Tour Monviso Walk è di € 10 per gli adulti, € 5 per bambini fino a 12 anni.

Iscrizioni online su www.tourmonvisotrail.it o sul posto il giorno stesso dell’evento.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 a Crissolo, in piazza Duca degli Abruzzi.

Maggiori informazioni qui: https://rebrand.ly/tour-monviso-walk-2019

Il percorso del Tour Monviso Walk

Lunghezza: km 11 Dislivello: + m 450

