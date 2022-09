Crisi energetica, ospedale, piazza Europa: tutti i temi che saranno discussi in Consiglio a Cuneo

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 12 settembre alle 17 con prosieguo martedì 13 settembre alle 18 nella sala delle riunioni del Palazzo municipale.

ORDINI DEL GIORNO

Ordine del giorno in merito a "Riconoscimento al merito - Aurelia Della Torre" presentato dai Consiglieri Comunali Mallone Noemi e Garnero Massimo (Giorgia Meloni-Fratelli d'Italia), Civallero Franco e Civallero Mavy (SiAmo Cuneo) e Bongiovanni Valter (Lega Salvini Piemonte).

Ordine del giorno in merito a "Richiesta di presentazione sollecita del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Europa e riqualificazione della stessa, assegnato ala Società Ai Engineering di Torino in data 1° settembre 2001, alle Commissioni Consiliari competenti, onde consentire di raccogliere informazioni e proposte di modifiche progettuali" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni", "Cuneo Mia", Indipendenti Boselli Sindaco", "SiAmo Cuneo", "Lega Salvini Piemonte" e "Giorgi Meloni-Fratelli d'Italia".

Ordine del giorno in merito a "Salvaguardia dell'eccellenza dell'assistenza sanitaria dell'Aso S.Croce e Carle Cuneo, monitoraggio in merito all'ipotesi di partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo ospedale ed in merio alla riconversione dell'attuale struttura Ospedaliera Santa Croce e Carle" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Crescere Insieme", "Partito Democratico" e "Centro per Cuneo lista civica".

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Data: 26/07/2022

Oggetto: Amos

Consigliere: Boselli Giancarlo

Data: 22/08/2022

Oggetto: Verde pubblico e parcheggio del Palazzetto dello Sport -

Consigliere: Pittari Antonino Rocco

Data: 22/08/2022

Oggetto: Nuovo Ospedale Santa Croce -

Consigliere: Pittari Antonino Rocco

Data: 22/08/2022

Oggetto: A.S.O. S.Croce e Carle: il partenariato pubblico privato è una "privatizzazione nascosta" che può danneggiare l'Azienda pubblica?

Consigliere: Sturlese Ugo

Data: 30/08/2022

Oggetto: Sistemazione e messa in sicurezza degli svincoli stradali Est Ovest a Confreria -

Consigliere: Enrici Silvano

Data: 30/08/2022

Oggetto: Nuovo parcheggio di testata lato Stura -

Consigliera: Risso Maria Laura

Data: 30/08/2022

Oggetto: Richiesta di copertura canale irriguo per costruzione nuova pista ciclabile -

Consigliere: Enrici Silvano

Data: 30/08/2022

Oggetto: Teleriscaldamento per il nuovo ospedale -

Consigliera: Risso Maria Laura

Data: 30/08/2022

Oggetto: Installazione videosorveglianza -

Consigliere: Pellegrino Monica e Garelli Serena

Data: 31/08/2022

Oggetto: RSA e la cura dell'anziano -

Consigliera: Toselli Luciana

Data: 31/08/2022

Oggetto: Situazione Piazzale della Libertà e strade limitrofe -

Consigliere: Civallero Franco

Data: 31/08/2022

Oggetto: Parco Parri -

Consigliere: Civallero Franco

Data: 1°/09/2022

Oggetto: Riapertura linea ferroviaria Cuneo-Mondovì -

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Data: 1°/09/2022

Oggetto: Installazione semafori attraversamento pedonale a chiamata in corso Alcide de Gasperi e corso IV Novembre -

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Data: 1°/09/2022

Oggetto: Via della Battaglia, collegamento ciclo pedonale -

Consigliera: Barbano Flavia

Data: 2/09/2022

Oggetto: Servizi sanitari e socio-educativi in strada nel contesto di un progetto di rigenerazione del quartiere Cuneo centro-lato Stura -

Consigliera: Toselli Luciana

Data: 5/09/2022

Oggetto: L'A.T.O.4 Cuneese non ammessa a 41.640.500 milioni di finanziamento richiesto sui fondi PNRR per importanti interventi di risanamento della propria rete idrica -

Consigliere: Sturlese Ugo

Data: 5/09/2022

Oggetto: Sicurezza stradale nel Comune di Cuneo -

Consigliere: Armellini Paolo

Data: 5/09/2022

Oggetto: Possibilità di presentare la candidatura della Città di Cuneo, unitamente alla Città di Nizza, come capitali europee della cultura per l'anno 2028 -

Consigliere: Armellini Paolo

Data: 5/09/2022

Oggetto: Copertura assicurativa Comune di Cuneo -

Consigliere: Lauria Giusepp

Data: 5/09/2022

Oggetto: Emergenza energetica e misure di risparmio adottate -

Consiglieri: Di Vico Mario, Beccaria Elio e Paschiero Luca

Data: 5/09/2022

Oggetto: Regolamento Comitati di Quartiere -

Consigliere: Ambrosino Erio

Data: 5/09/2022

Oggetto: Immigrazione irregolare e sicurezza -

Consiglieri: Mallone Noemi e Garnero Massimo

Data: 5/09/2022

Oggetto: Aggiornamento graduatoria Case Popolari -

Consigliere: Fierro Aniello

Data: 5/09/2022

Oggetto: Azioni contro l'aumento delle bollette del teleriscaldamento -

Consigliere: Fierro Aniello