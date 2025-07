Cresce il numero delle partite Iva: cosa racconta l'analisi dell'Osservatorio

Sul sito del dipartimento delle Finanze è stata pubblicata un'analisi dell'Osservatorio che ha scattato una fotografia nitida dello stato di salute delle partite IVA in Italia, esaminandone lo sviluppo da un punto di vista giuridico, territoriale, settoriale e demografico nel 2024.

Da un punto di vista giuridico, si è registrata una crescita delle aperture di partite IVA da parte di persone fisiche (67,8%). A seguire troviamo le società di persone (32,2%), le società di capitali (24,5%), i non residenti e le forme giuridiche (4,5%).

Secondo l'analisi territoriale, la maggior parte delle partite IVA si è aperta al Nord Italia (47,8%), a seguire il Sud e le Isole (30,2%) e infine il Centro (21,7%). Confrontando questi dati con quelli del 2023, emerge che gran parte delle regioni italiane ha fatto registrare un incremento notevole di nuove partite IVA. In tal senso la più dinamica è stata la Basilicata, con un incremento degli avviamenti del 6,5%, seguita dal Lazio (+5,4%) e dalla Toscana (+4,1%).

Spostando l'analisi nell'ambito settoriale, emerge che il mercato più forte continua ad essere il commercio, che ha fatto registrare un aumento delle nuove partite IVA del 18,5%. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo le attività professionali (17,1%) e sul gradino più basso del podio l'edilizia (10,3%). Rispetto al 2023, i dati più interessanti riguardano la crescita del settore dei servizi residuali (+6,9%), delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+3,5%), delle attività artistiche e di intrattenimento (+3,4%), delle attività di noleggio e servizi di supporto alle imprese (+3,1%).

Infine l'analisi si è concentrata anche sull'aspetto demografico ed è emerso che buona parte delle partite IVA è stata aperta da uomini (60,4%), prevalentemente giovani under 35. Un terzo invece comprende uomini con un'età compresa tra i 36 e i 50 anni. Un po' a sorpresa emerge che, rispetto al 2023, c'è stato un leggero decremento delle nuove aperture per quasi tutte le classi di età, fatta eccezione per le persone con un'età compresa tra i 51 e i 65 anni, che hanno fatto registrare un lieve aumento dell'1,2%.

Un altro dato significativo, che mostra l'anima sempre più multiculturale dell'Italia, è che il 21,3% delle nuove aperture di partite IVA porta la firma di persone nate all'estero, con un leggero incremento dell'1,5% rispetto al 2024.

In linea generale il settore delle partite IVA nel 2024 ha mostrato dati piuttosto incoraggianti, che lasciano ben sperare in ottica futura. La crescita del settore è spinta da molti fattori, tra i quali i finanziamenti per imprese che in Italia sono molteplici e che variano a seconda del tipo di impresa, del settore di attività e degli obiettivi del progetto. I vantaggi sono numerosi, a partire da un accesso al credito facilitato, che altrimenti risulterebbe piuttosto complesso con i tradizionali finanziamenti. In molti casi si tratta di finanziamenti a fondo perduto, il che significa che una parte del capitale non deve essere restituito. Chi apre una partita IVA e si lancia in una nuova attività può contare su una solida base economica, senza lo stress di dover restituire tutto il finanziamento in tempi stretti.