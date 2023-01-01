Credit Reputation Award 2026: Conad Nord Ovest premiata per solidità e affidabilità finanziaria

CUNEO CRONACA - Conad Nord Ovest si conferma, per il terzo anno consecutivo, una delle 80 aziende italiane capaci di distinguersi per affidabilità e solidità nella gestione finanziaria e per l’eccellenza nella gestione dei rapporti con il sistema bancario.

Il riconoscimento, ottenuto da Conad Nord Ovest, di ‘’Impresa Top per puntualità bancaria’’, nell’ambito del Credit Reputation Award 2026 promosso da MF CentraleRisk, viene assegnato alle migliori aziende italiane che hanno mantenuto nel tempo una gestione solida sviluppando una crescente cultura finanziaria che si basa su criteri di puntualità, affidabilità e trasparenza nei rapporti con il sistema bancario: elementi indispensabili per raggiungere alti standard di performance, abilitare investimenti strategici e per sostenere una crescita solida in un contesto economico complesso e sempre più competitivo.

La valutazione per l’assegnazione del premio si basa su un’analisi dei dati della Centrale dei Rischi (CR), elaborata tramite la piattaforma proprietaria MonitorCR di CentraleRisk. Anche quest’anno, Conad Nord Ovest ha confermato elevati standard di performance finanziaria, collocandosi nella fascia “Investment Grade” (AAA-BBB). L’edizione 2026 introduce inoltre un aggiornamento nei criteri di valutazione, con un nuovo modello in linea con gli standard utilizzati dalle Banche Centrali.

Questo cambio di cornice con un approccio analitico in linea con i modelli europei permette di valutare in modo accurato gli impatti differenti in base alla funzione finanziaria dell’impresa e della sua capacità di assorbire le tensioni, rafforzando ulteriormente il valore del riconoscimento.

"Ricevere il Credit Reputation Award per la terza volta di seguito è un grande motivo di orgoglio - affermano Luca Sabbatini, Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Patrimonio e Giancarlo Iacoviello, Responsabile Finanza di Conad Nord Ovest (in foto) -. Questo riconoscimento conferma la nostra continuità e il nostro approccio costante, responsabile e trasparente alla gestione finanziaria, che ci permette di costruire relazioni solide con i partner bancari e investire in modo efficiente. È uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita sostenibile, a beneficio della Cooperativa e dei nostri Soci."

“Siamo particolarmente lieti di riconoscere a Conad, anno dopo anno, questo risultato, che testimonia un approccio solido, consapevole e strutturato nella gestione dei rapporti con il sistema del credito – commenta Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di MF CentraleRisk –. In un contesto economico complesso e in continua evoluzione, la capacità di coniugare crescita, presidio finanziario e affidabilità rappresenta un elemento distintivo e sempre più strategico.”

Il Credit Reputation Award rappresenta un importante indicatore della qualità della gestione finanziaria delle imprese italiane e del loro posizionamento rispetto ai criteri di valutazione adottati dal sistema del credito, sempre più orientati a logiche prospettiche e strutturate.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 24,3%, Piemonte, con quota di mercato al 6,1%, Liguria, con quota di mercato al 11,2%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,5%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,4% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie.