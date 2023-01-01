Cuneo: i vincitori del progetto video "Esploriamo il mondo del lavoro", terza edizione

CUNEO CRONACA - Venerdì 17 aprile, presso il Cinema Monviso di Cuneo, si è tenuta la premiazione dei video più originali realizzati nell’ambito della terza edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro”, il progetto promosso da CRC Innova e Consorzio Sociale il Filo da Tessere in collaborazione con il Rondò dei Talenti, con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno delle aziende aderenti a Imprese per i Talenti (ACDA SpA, Bottero SpA, Generali Ass. Agenzia Generale di Cuneo e Tesi

Square). L’iniziativa nasce per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la realizzazione della videoteca delle professioni, con l’obiettivo di supportare gli studenti nelle scelte formative e professionali attraverso un percorso di orientamento, di promuovere un’esplorazione interattiva del mondo del lavoro attraverso l’incontro con figure professionali del territorio e dotare i docenti di strumenti metodologici per sviluppare una prassi di orientamento condivisa e replicabile.

La terza edizione del progetto ha visto un ulteriore ampliamento della partecipazione: 824 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado, da 5 regioni (Piemonte, Lombardia, Lazio, Calabria e Puglia), 52 insegnanti, orientatori ed educatori e 55 professionisti ed esperti intervistati.

Quattro le scuole della provincia di Cuneo premiate per la categoria ABC VIDEO: I.C. Via Sobrero di Cuneo per il video realizzato in collaborazione con Generali Cuneo dedicato al consulente assicurativo, I.C. Corso Soleri di Cuneo per il video realizzato in collaborazione con Acda SpA dedicato al responsabile ufficio clienti, I.C. Mondovì 2 per il video realizzato in collaborazione con Bottero SpA dedicato al process department supervisor e I.C. Santa Vittoria d’Alba – Plesso di Cinzano per il video realizzato in collaborazione con Tesi Square dedicato allo sviluppatore.

Per la categoria Video Nazionali, sono state premiati i lavori di:Team Fuoriclasse Save the Children di Rosarno per la video intervista all’illustratore, I.C. MONGRANDO (di Mongrando - Biella) per la video intervista alla Carabiniera, I.C. MONGRANDO (di Mongrando - Biella) per la video intervista al commercialista, Team Fuoriclasse Save The Children di Milano per la video intervista al pizzaiolo, I.C. Gabelli di Torino per la video intervista al professore di matematica, I.C. Santa Vittoria d’Alba – Plesso di Cinzano per la video intervista all’estetista, I.C. Leonardo Da Vinci di Verzuolo per la video intervista al pizzaiolo e I.C. VIA SOBRERO di Cuneo per la video intervista al giornalista. Le interviste sono disponibili sul canale Youtube del Rondò dei Talenti.

Alla mattinata di premiazione nazionale, che si è svolta presso il Cinema Monviso di Cuneo, hanno preso parte circa 230 studentesse e studenti da Cuneo e provincia, Biella, Torino, Milano e Rosarno (RC). A premiare i progetti vincitori Michelangelo Pellegrino, presidente di Crc Innova, e Elena Merlatti, Vice Presidente di Fondazione Crc, con i professionisti di Tesi, Bottero, Acda e Generali. Nel corso dell’evento è stata presentata anche una video intervista realizzata nell’ambito di GEAR UP!, progetto europeo di cui la Fondazione CRC è partner. GEAR UP! mira a migliorare il benessere dei giovani, fornendo a insegnanti e professionisti strumenti e conoscenze specifiche per promuovere l’orientamento come percorso finalizzato a riconoscere i talenti, fare scelte consapevoli e adattarsi ai cambiamenti della società.

“Video esploriamo il mondo del lavoro propone un approccio innovativo per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di video interviste e approfondimenti” commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “Un metodo capace di coinvolgere le giovani generazioni, in provincia di Cuneo e anche a livello nazionale, e di raccogliere la partecipazione di importanti aziende del nostro territorio, che sostengono l’iniziativa e hanno partecipato attivamente

alla realizzazione dei video”.

Crc Innova srl, società strumentale della Fondazione CRC, acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola dell’agire della Fondazione, opera con l’obiettivo di promuovere progetti e realizzare attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, d’innovazione e sviluppo del territorio della provincia di Cuneo. A fianco del presidente Michelangelo Pellegrino, il Consiglio di Amministrazione di CRC Innova è formato da Elvio Chiecchio e Giovanna Margiaria, con Alessandro Franco revisore dei conti.