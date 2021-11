Covid: tra i non vaccinati la mortalità è 13 volte più alta, il confronto con l'anno scorso

CUNEO CRONACA - Dai dati aggiornati, in Piemonte circa l’80% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 24 ricoveri attuali, 19 riguardano pazienti non vaccinati (9 uomini e 10 donne), altri 5 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 3 donne).

Nel 2020 nel periodo 11 ottobre-11 novembre si sono registrati 948 decessi, 68.764 contagiati: 144 è il numero medio di posti letto occupati nelle terapie intensive e 2187 il numero medio di posti letto occupati nelle terapie ordinarie.

Nello stesso periodo del 2021, si registrano 64 decessi, 7684 contagiati: 20 è il numero medio di posti letto occupati nelle terapie intensive e 191 il numero medio di posti letto occupati nelle terapie ordinarie.

I decessi dal 6 all’11 novembre 2020 sono stati 423, mentre quelli dei sette giorni scorsi dal 6 all’11 novembre 2021 sono 18. Il rischio di morte per chi invece si vaccina si riduce del 92% Delle 64 persone morte per Covid nell’ultimo mese 19 hanno un’età compresa tra i 41 e i 79 anni, e di queste 14 non erano vaccinate.

Considerando che in Piemonte ci sono in tutto circa 2,4 milioni di persone in questa specifica fascia d’età e che tra loro i vaccinati sono quasi 2 milioni, i 5 decessi che nell’ultimo mese hanno riguardato i vaccinati, rispetto ai 14 morti fra i 430 mila non vaccinati, corrispondono a una riduzione di rischio pari al 92%. In altri termini, la mortalità fra i non vaccinati è 13 volte superiore a quella nei vaccinati.

IL PUNTO SUI VACCINI

Sono 17.069 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate venerdì 12 novembre all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 4.445 è stata somministrata la seconda dose, a 11.024 la terza dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 425 i 12-15enni, 1.171 i 16-29enni, 968 i trentenni, 962 i quarantenni, 735 i cinquantenni, 717 i sessantenni, 480 i settantenni, 3441 gli estremamente vulnerabili e 4.397 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.700.878 dosi, di cui 3.004.027 come seconde e 350.304come terze, corrispondenti al 93,4% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Nell'immagine: il confronto dati ultimo mese ed ultima settimana (2021 e 2020).