Covid: incidenza in calo in Piemonte (-38,5%) anche tra gli studenti, in netta discesa in Granda

CUNEO CRONACA - In Piemonte la curva dei contagi presenta un andamento decrescente rispetto al periodo precedente. Anche questa settimana il Piemonte conferma un dato migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 9,2%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 3%. La positività dei tamponi è all'8,7%.

Omicron BQ.1 e le sue sottovarianti dominanti nei depuratori del Piemonte

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati il 12 dicembre scorso, evidenziano la dominanza della sottovariante di Omicron BQ.1.1 nel depuratore di Castiglione Torinese, mentre nei depuratori di Cuneo e Novara la variante dominante è BQ.1.19 e nel depuratore di Alessandria BQ.1. Sono state osservate mutazioni specifiche per la sottovariante Omicron BA.5.2.1.30 in tutti i depuratori. Non si osservano mutazioni specifiche ed univoche per le sottovarianti Omicron BA.1, BA.3, BA.4 né per le sottovarianti ricombinanti.

Vaccinazioni

Tra venerdì 16 dicembre e giovedì 22 dicembre sono state vaccinate 32.681 persone: 48 hanno ricevuto la prima dose, 157 la seconda, 621 la terza, 13.370 la quarta, 18.485 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.736.687dosi, di cui 3.344.700 come seconde, 2.961.561 come terze, 735.392 come quarte, 88.207 come quinte.

FOCUS CONTAGI NELLE PROVINCE

In Piemonte nel periodo dal 16 dicembre al 22 dicembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.016. Suddivisi per province: Alessandria 127, Asti 47, Biella 40, Cuneo 84, Novara 81, Vercelli 43, VCO 39, Torino città 198, Torino area metropolitana 323.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 7.710 (-4.453). Questa la suddivisione per province: Alessandria 892 (- 326), Asti 332 (-197), Biella 281 (-104), Cuneo 590 (-501), Novara 565 (-273), Vercelli 301 (-120), VCO 270 (-57), Torino città 1.385 (-948), Torino area metropolitana 2.262 (-1.879).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI

Nella settimana dal 16 dicembre al 22 dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 167.2 con andamento calante (-38.5%) rispetto ai 271.9 dei sette giorni precedenti.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 74.3 (-37,5%).

Nella fascia 25-44 anni è 137.6 (-43,9 %).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 177.9 (-42.2%).

Nella fascia 60-69 anni è 225.6 (-34,5%).

Tra i 70-79 anni è 234.1 (-38,6%).

Nella fascia over80 l’incidenza risulta 343.2 (-29%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO IN ETÀ SCOLASTICA

In età scolastica, nel periodo dal 16 dicembre al 22 dicembre, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo in tutte le fasce.

Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 61.9 (-26%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 19.3 (-24,9%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 15.9 (-51,5%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 22.4 (-59,4%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 30.6 (-45,8%).