Covid, in calo i nuovi casi, Rt da 0,99 a 0,91, costanti i ricoveri: Piemonte resta bianco

CUNEO CRONACA - Secondo il Pre-Report settimanale di Ministero della Salute e Istituto superiore della sanità, nella settimana del 6-12 settembre, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati risulta in calo rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi resta al 2%, mentre l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende da 0.99 a 0.91.

Resta costante il tasso di occupazione sia dei posti letto in terapia intensiva (al 4%) che dei posti letto ordinari (3%). Calano i focolai attivi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Sono 14.512 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate giovedì 16 settembre all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 9.956 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 1896 i 12-15enni, 4368 i 16-29enni, 2389 i trentenni, 2039 i quarantenni, 1696 i cinquantenni, 686 i sessantenni, 340 i settantenni, 158 gli estremamente vulnerabili e 158 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.753.368 dosi, di cui 2.634.431 come seconde, corrispondenti all’88% di 6.540.110 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella del giorno prima, perché comprende i nuovi caricamenti di Moderna. Intanto sono arrivate e sono in via di distribuzione alle aziende sanitarie del territorio 93.600 dosi di Pfizer.