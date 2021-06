Covid, i pareri degli esperti sulle prospettive attuali e future in un incontro pubblico a Busca

CUNEO CRONACA - Covid-19: passato, presente e futuro. Se ne parlerà venerdì 25 giugno, alle 20,30 al cinema Lux di Busca (via Cadorna 46), in provincia di Cuneo, con la partecipazione del direttore generale dell'Asl Cn1 In Salute, Giuseppe Guerra, del direttore generale dell'ospedale Santa Croce e Carle Elide Azzan, dell'assessore regionale Luigi Genesio Icardi, e con i professionisti della sanità cuneese. L'ingresso è libero.

Gli esperti incontreranno la popolazione per rispondere alle domande sul tema: come sono stati riorganizzati i Pronto soccorso dopo l'impatto della pandemia, come è stato gestito l'aumento delle richieste di farmaci e presidi, come ha affrontato il Piemonte il periodo di emergenza, quali sono le prospettive attuali tra ritorno alla normalità, nuovi percorsi e sfide per il futuro.