Covid, Garante dei detenuti: il sovraffollamento è ancora un problema (130% Alba, 97% Cuneo)

CUNEO CRONACA - Riceviamo e pubblichiamo: "La situazione attuale nella gestione dell’emergenza Covid delle carceri cuneesi, in particolare se riferita alla situazione del resto del Piemonte, segnala elementi di valutazione molto interessanti e feconde per l’intero panorama penitenziario.

Nei 4 istituti penali della provincia Granda (Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo) si è fatto il 42% dei tamponi effettuati in tutto il Piemonte, ma i detenuti attualmente positivi sono solo 6 su 788 (con un tasso positivi/presenti dello 0,76%) e rappresentano il 14% dei detenuti positivi ora presenti in Piemonte.

Le scelte fatte dalle Asl (Asl Cn1 e Cn2) e dalle Direzioni di Carcere sono state coraggiose e lungimiranti: stanare il virus cercando pro-attivamente i positivi anziché attendere che la situazione peggiorasse con l’evidenza dei sintomatici. In tutti gli istituti della provincia di Cuneo il numero di tamponi effettuati dall’inizio della pandemia è necessariamente superiore ai detenuti presenti: mediamente occupano l’85% della capienza disponibile.

Permane la gravità del sovraffollamento della casa di reclusione di Alba, che rimane piena al 130%. Meno felice la situazione degli operatori: nel Cuneese è stato effettuato il 24% dei test messi in campo a livello regionale, con una percentuale di esiti positivi del 10% (45 positivi, di cui 44 agenti di polizia penitenziaria) che rappresentano il 23% circa degli operatori positivi a livello regionale.

La lezione impartita dalla prima ondata, che aveva fatto registrare un significativo numero di contagi soprattutto a Saluzzo (con Torino e Alessandria), ha lasciato in eredità una certa prudenza, che ora non deve lasciare spazio al rilassamento che già mette a rischio la vita “fuori”. Proprio per questa esperienza, su richiesta e sollecito dei garanti, Saluzzo è rientrata in un progetto di monitoraggio effettuato dall’Associazione internazionale Medici senza Frontiere che ha elaborato un documento di analisi e di procedure di gestione dell’emergenza Covid in carcere.

Un ultimo dato riguarda la gestione dei positivi: negli istituti presi in esame, i positivi al Covid-19 vengono tutti gestiti internamente al carcere, sia gli asintomatici che i paucisintomatici: ciò fa pensare che fortunatamente non si è trattato finora di casi gravi o a rischio, ma ciò fa emergere anche quanto sia importante poter disporre di adeguati spazi di quarantena e isolamento, possibili solo in istituti non sovraffollati.

Se si pensa che Alba è al 130% del rapporto presenza/capienza e Cuneo al 97%, vengono i brividi a pensare a cosa potrebbe accadere in caso di recrudescenza dell’epidemia o di individuazione di focolai del virus, senza infine sottovalutare le dinamiche proprie degli ambienti chiusi come i penitenziari, dove i timori, le mancate o le cattive informazioni possono determinare ondate di preoccupazione e di panico difficilmente gestibili.

I dati di speranza che vengono dai detenuti non cancellano i dati meno incoraggianti che arrivano dagli agenti di polizia penitenziaria: oggi come non mai è evidente che la comunità penitenziaria è unica. La richiesta dei Garanti, ma anche le formali sollecitazioni dei sindacati di polizia penitenziaria, pongono l’attenzione sulla necessità di screening generalizzati e continuativi delle varie componenti della comunità, ma in un contesto ove rimane evidente che solo con un’efficace politica di deflazione delle presenze è possibile diminuire la pressione sulle strutture e sul personale, che mai come oggi ne ha bisogno, perché se Atene piange, Sparta non ride".

Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti