Covid: incoraggianti dati per il Piemonte dalla scorsa settimana, "ma ci vuole prudenza"

diminuzione della percentuale di tamponi positivi (16.6% vs 22.8 e 22.4% nelle due settimane precedenti);

d iminuzione di nuovi casi (media della settimana 3444 / die, vs 3955 / die nella settimana precedente);

CUNEO CRONACA - Secondo il rapporto della settimana sul contagio in Piemonte, predisposto dal Dipartimento Malattie ed Emergenze Infettive e diffuso sui social dal presidente della Regione, Alberto Cirio, emerge quanto segue:

"Sono tutti dati positivi ed incoraggianti - commenta Cirio - perché ci dicono che siamo sulla strada giusta per uscire da questa crisi. Ma ci vuole prudenza e dobbiamo continuare a lavorare, giorno per giorno, affinché questi sacrifici non vengano vanificati. Grazie ai nostri operatori sanitari e grazie a tutti voi che contribuite con il vostro senso di responsabilità. Insieme ne usciremo", conclude.

(Nella foto: il grafico tratto dalla pagina Facebook del presidente Alberto Cirio)