Covid, cambia il progetto degli artisti nelle case del centro storico di Cuneo: solo tour guidati

CUNEO CRONACA - Torna il progetto di Art.ur che fa vivere insieme artisti e famiglie nelle case di Cuneo. Il 18, 19 e 20 settembre, quattro case del centro storico apriranno le loro porte al pubblico. I visitatori avranno così l’occasione di incontrare gli artisti e osservare da vicino le opere create ad hoc e installate nelle diverse abitazioni.

"A space to live in a time of change" è il tema di questa edizione: il cambiamento riguarda anche il modo di visitare. Solo tour guidati, che partiranno ogni 30 minuti per gruppi di massimo 10 persone. Mascherina obbligatoria.

Paola Anzichè, Hannes Egger, Andrea Nacciarriti e Laura Renna sono i quattro artisti italiani, ma dal profilo internazionale, selezionati dal curatore Andrea Lerda. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.art-ur.it. È necessario presentarsi almeno 10 minuti prima dell'orario di inizio della visita per le operazioni di registrazione e controllo. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur, con la curatela di Andrea Lerda, con il patrocinio del Comune di Cuneo con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione Crc e della Fondazione Crt.