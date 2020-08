Covid-19 in Valle Stura: 2 casi a Demonte, 4 a Roccasparvera, un morto in ospedale a Verduno

CUNEO CRONACA - L’Unione montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’Aib - Protezione Civile Valle Stura attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – comunica il seguente aggiornamento sui casi positivi al Covid-19 in Valle Stura, in provincia di Cuneo.



A Demonte si confermano i due casi positivi, senza ulteriori evoluzioni, a Roccasparvera e frazioni i 4 i casi accertati. Sono state attivate le procedure di accertamento dei soggetti venuti in contatto con i positivi da parte dell’Asl Cn1 e entro la giornata odierna verranno fatti circa 50 tamponi.

Si sottolinea inoltre che l’Asl ha ritenuto di non imporre l’isolamento fiduciario alle persone in attesa dell’esito del tampone in quanto è già trascorso un lasso di tempo prolungato dai primi casi riscontrati.

"Questa situazione richiede massima attenzione - riferisce il responsabile del Coordinamento Loris Emanuel - in quanto risultano, tra le persone che hanno soggiornato nel Comune di Roccasparvera e frazioni, nel periodo centrale di agosto, 4 casi positivi riscontrati al rientro presso il loro paese di origine (Francia) e altri 4 casi positivi (+ 1 rispetto a martedì) accertati al rientro presso le loro abitazioni. Purtroppo abbiamo ricevuto la triste notizia che una di queste 4 persone è deceduta presso l’ospedale di Verduno".

"Richiamiamo con forza a porre molta attenzione e a non sottovalutare mai i sintomi. Visto il permanere della situazione di incertezza, si conferma l’indicazione a tutti i frequentatori della Valle Stura, popolazione locale e turisti, ad utilizzare sempre i dispositivi di protezione (mascherine) sia al chiuso sia all’aperto ed in presenza di dubbi sul proprio stato di salute si invita a contattare il proprio medico di famiglia", conclude Emanuel.

(Foto tratta dal sito della Regione Piemonte)