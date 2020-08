Covid-19, cinque albesi hanno contratto il virus in un viaggio all'estero: tutti asintomatici

CUNEO CRONACA - Ad Alba, in provincia di Cuneo, riferisce il Comune, i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 5, i decessi di persone affette da Coronavirus 12, i guariti 86.

"Ci siamo immediatamente confrontati con l’Asl Cn2 che ci ha fornito alcune precisazioni - precisa il sindaco, Carlo Bo –. Tra i cinque albesi attualmente positivi non c’è nessuno che ha contratto il virus in Italia, ma solo dopo un viaggio all’estero. Tre appartengono allo stesso nucleo famigliare rientrato dal paese d’origine, mentre due hanno trascorso le vacanze insieme. Sono tutti asintomatici e per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale. Una situazione che ci deve far riflettere e che rispecchia un problema reale. Oggi è possibile spostarsi e viaggiare, ma con le dovute precauzioni senza vanificare mesi di sacrifici".

Si ricorda che è ancora obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.

Si ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

(Foto tratta dal sito della Regione Piemonte)