CUNEO CRONACA - Si legge sulla pagina Facebook del Comune di Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo: "Attualmente in paese risultano 20 residenti positivi al Covid-19. I numeri del contagio sono lievemente inferiori a quelli dei Comuni limitrofi e in larga parte si tratta di casi asintomatici o con scarsa sintomatologia.

Invitiamo tutti i costigliolesi a seguire con scrupolo le misure di contrasto alla diffusione del virus. Indossate la mascherina, evitate assembramenti e situazioni potenzialmente rischiose, lavate spesso le mani", conclude il sindaco. (Immagine tratta dalla pagina Facebook del Comune di Costigliole Saluzzo)