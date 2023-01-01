Costigliole, domenica tra castelli e sapori: visita guidata e degustazione al birrificio Kauss

CUNEO CRONACA - Un’intera giornata dedicata alla scoperta del territorio tra cultura, storia e produzioni locali: è questa la proposta in programma domenica 19 aprile a Costigliole Saluzzo, uno dei borghi più affascinanti del Saluzzese, conosciuto come il paese dei tre castelli.

L’iniziativa, patrocinata da Cia Agricoltori italiani della provincia di Cuneo, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico locale e promuovere le eccellenze agricole del territorio.

La mattinata prenderà il via alle ore 10 nel cortile del Municipio di Costigliole Saluzzo, punto di ritrovo per i partecipanti che saranno accompagnati dalla guida locale Monica Giraudo in un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi del borgo: Palazzo Giriodi di Monastero, Palazzo Sarriod de La Tour e l’antica Cripta, impreziosita dagli affreschi del pittore fiammingo Hans Clemer, risalenti agli inizi del XV secolo.

Il percorso offrirà anche l’occasione per scoprire curiosità e aneddoti legati alla storia e alle tradizioni locali, restituendo un quadro autentico dell’identità culturale del territorio.

Al termine della visita guidata (della durata di circa tre ore), l’esperienza proseguirà con uno spostamento di circa 2 chilometri, con mezzi propri, verso il Birrificio Agricolo Kauss di Piasco.

Qui i partecipanti potranno conoscere da vicino la realtà di un birrificio agricolo, che si distingue per la produzione di birra a partire da materie prime coltivate direttamente in azienda, espressione concreta del legame tra agricoltura e trasformazione. La giornata si concluderà con la visita al birrificio seguita da degustazione delle birre prodotte.

«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’agricoltura possa dialogare con la cultura e il turismo per generare valore sul territorio – sottolinea Igor Varrone, direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo –. Promuovere esperienze come questa significa rafforzare il legame tra produttori e comunità, valorizzando filiere locali e identità rurali che sono un patrimonio da tutelare e far conoscere».

Sulla stessa linea anche Diego Botta, consigliere del Consorzio Birra Origine Piemonte e vicepresidente di Cia Cuneo: «Il coinvolgimento del mondo agricolo in eventi di questo tipo è fondamentale per raccontare in modo diretto e autentico il lavoro delle aziende. Il birrificio agricolo è un simbolo di innovazione nella tradizione: dalla terra al prodotto finito, rappresenta una filiera completa che i consumatori possono toccare con mano, comprendendo il valore delle produzioni locali».

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 14 aprile, tramite il sito www.kauss.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Birrificio Agricolo Kauss al numero 0175.290442 o consultare il sito