Così sono stati "salvati" i manoscritti antichi da un allagamento (simulato) a Belvedere Langhe

Tutti e due gli eventi costituivano la prova pratica di due corsi specifici tenuti da esperti e qualificati docenti in materia di salvaguardia dei beni culturali in aree di crisi. Il corso di quest’anno ha avuto per oggetto la salvaguardia del patrimonio cartaceo, tenuto dalla dott.ssa Barbara Caranza e dal dott. Pietro Livi, restauratore, che dal 1975 opera nel settore della legatoria e del restauro del libro, eseguendo interventi di restauro in Italia e all’estero per conto dei più importanti Archivi di Stato e Biblioteche nonché per Sovraintendenze Archivistiche e per i Beni Librari.

Dopo due moduli formativi in presenza presso l’Aula Multimediale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Alba, grazie alla disponibilità e collaborazione del sindaco di Belvedere Langhe, Cartosio Biagina, che ha messo a completa disposizione la biblioteca comunale, è stato possibile mettere in pratica quanto i corsisti hanno assimilato nelle lezioni in presenza.

E’ stato simulato un allegamento dovuto ad una calamità atmosferica che ha colpito pesantemente il Comune di Belvedere Langhe, tra cui la sua biblioteca comunale contenente manoscritti antichi e di valore, con l’intervento di squadre costituite da Volontari di Protezione Civile tra cui un unità droni, personale del team Mibact, personale dei VV.FF e del Nucleo Carabinieri TCP.

Le squadre, dopo avere avuto comunicazione dell’agibilità dei locali dopo il sopralluogo dei VVFF supportati dall’unità droni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i volontari, coordinati dal restauratore certificato, hanno proceduto all’analisi del materiale cartaceo, alla sua stabilizzazione e catalogazione, al suo imballaggio ed al trasporto presso il laboratorio di restauro.