CORTEMILIA/ Venerdì 20 agosto torna la Fiera Nazionale della Nocciola

CUNEO CRONACA - Sarà venerdì 20 agosto l’inaugurazione ufficiale della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, edizione 2021. Evento di grande rilievo con un programma ricco di novità in cui l’elemento costante sarà la cultura, declinata, negli appuntamenti che si svilupperanno fino al 29 agosto, nell’arte, nella musica e nella letteratura.

Dieci giorni dedicati al prodotto principe del territorio, appunto la Nocciola Piemonte IGP, che trasformeranno Cortemilia in un museo diffuso, ma con una dedica speciale alla sanità, spiega il sindaco Roberto Bodrito: «È doveroso e giusto ringraziare tutto il mondo degli operatori sanitari, dei medici, delle Forze dell’ordine e di tutte le Associazioni, che in questi due anni di emergenza sanitaria, hanno continuato senza timore a lavorare in prima linea».

L’importante passo compiuto è stato il riconoscimento che ha donato all’evento la denominazione di “Fiera Nazionale”, offrendo il giusto valore a questa grande manifestazione, che acquisisce così una vetrina importante, valorizzando nel migliore dei modi Cortemilia e il suo territorio.

«Il lavoro fatto in questi anni per la promozione del territorio è stato ripagato da questo importante riconoscimento di Fiera Nazionale», dice Marco Zunino, consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni, «ora si deve proseguire su questa strada e in sinergia con tutti gli attori principali del nostro paese e dell’Alta Langa per raggiungere nuovi e fondamentali traguardi».

In sintesi, il programma della fiera prevede che nei due fine settimana, i due Borghi di Cortemilia ospitino produttori da tutto il Piemonte e da altre regioni d’Italia. Inoltre, domenica 22 agosto, il Borgo di San Pantaleo ospiterà un’esposizione di cose vecchie e antiche per gli appassionati di antiquariato e collezionismo.

Domenica 22 Agosto, Cortemilia ospiterà anche la “XVI Assise Nazionale della Nocciola” a cura dell’Associazione Nazionale “Città della Nocciola”; mentre Domenica 29, verrà premiato a cura della Confraternita della Nocciola di Cortemilia “Il cortemiliese DOC”. Durante la mattinata verrà anche insignito un premio per il miglior corilicoltore di Cortemilia, a cura della “Nocciole Marchisio Srl” di Cortemilia.

Domenica 29 Agosto, la Fiera Nazionale della Nocciola terminerà con il concerto del pianista Giovanni Allevi, artista di fama nazionale ed internazionale con il suo tour “Piano Solo”, alle ore 21.30 presso il Campo Sportivo “Massimo Delpiano” in Località San Rocco, 1.

Nel periodo della fiera sono in programma numerosi momenti culturali, tra cui anche aperitivi letterari e mostre; nove saranno gli eventi culturali particolarmente rilevanti, suddivisi tra presentazioni di libri, testimonianze e convegni. Inoltre, presso i locali del Convento Francescano, saranno proposte serate musicali e a tema.

A disposizione del pubblico, sarà sempre attivo lo stand gastronomico con le sue specialità culinarie e gli ottimi vini del territorio.

info@fieranocciolacortemilia.it; www.fieranocciolacortemilia.it.

Per il concerto di Giovanni Allevi: biglietti disponibili su www.liveticket.it/giovanniallevicortemilia, oppure acquistabili presso l’Ufficio Turistico del Comune di Cortemilia. Per info, t. 0173.81027 int. 5.