CORTEMILIA/ Inaugurato il nuovo ufficio turistico in piazza Castello

In occasione dell'apertura Festival outdoor in Alta Langa, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ufficio turistico di Cortemilia, realizzato al piano terra del palazzo comunale, con ingresso da piazza Castello.

L’Ufficio turistico, realizzato nell’ambito del Psr 2014-2020 e collegato all’infrastrutturazione della rete sentieristica della Grande traversata delle Langhe (GTL) per la creazione di un prodotto turistico per il ciclo escursionistico, sarà gestito dal Comune di Cortemilia, in collaborazione con l’Unione Montana Alta Langa e l’Atl Langhe Monferrato Roero.