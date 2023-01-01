Corso Giolitti a Cuneo secondo i giovani: meno sporcizia, più relazioni e qualità della vita

CUNEO CRONACA - L’Associazione Nuovo Corso Giolitti ha partecipato all’iniziativa promossa dal Comitato della Marcia per la Pace e Creazione di Valore, dall’Associazione Centro Studi per la Pace e dal Comune di Demonte, con un tavolo informativo e laboratoriale rivolto agli studenti delle scuole medie di Demonte. Durante il laboratorio, gli studenti hanno lavorato su immagini del Corso e dei portici, indicando con adesivi quali elementi urbani vorrebbero inserire per rendere la strada più bella, vivibile e accogliente. Hanno inoltre compilato due schede: una dedicata alla progettazione di un quartiere migliore, l’altra al gioco "Se fossi sindaco per un giorno".

Dall’esame delle risposte emerge una visione molto concreta della città. Nelle schede “Progetta un pezzo di città”, il problema più segnalato è la sporcizia, seguono la poca sicurezza, i pochi alberi e i negozi chiusi. In linea con queste indicazioni, i ragazzi chiedono soprattutto più cura dello spazio urbano, con più cestini per i rifiuti, piantumazione di alberi e poi aumentare i controlli, installare telecamere, migliorare l’illuminazione, introdurre panchine, fiori, aree pedonali e ciclabili, favorire l’uso della bicicletta e riaprire o mantenere vivi i negozi.

Particolarmente significativo è il modo in cui gli studenti immaginano gli effetti di questi interventi. Dalle loro indicazioni emerge che le idee proposte aiuterebbero soprattutto a migliorare il verde e ad aumentare il rispetto degli spazi comuni e seguono il desiderio di rendere la strada più bella e più sicura.Il miglioramento urbano, quindi, non viene percepito solo come abbellimento estetico, ma come combinazione di decoro, sicurezza, verde e responsabilità civica.

Alla domanda su chi potrebbe contribuire al cambiamento restituisce un dato interessante: prevale il Comune e subito dopo compaiono i ragazzi stessi, seguono le famiglie ed i volontari e le associazioni. Questo dato conferma che i giovani percepiscono l’ente pubblico come attore principale, ma non esclusivo ed accanto alle istituzioni vedono un ruolo attivo della comunità.

Nel piccolo gioco “Se fossi Sindaco per un giorno” tornano gli stessi temi. La priorità più frequente è l’aumento del verde, seguita dalla pulizia delle strade. Altre proposte sono gli abbellimenti stradali, la riduzione del traffico automobilistico, panchine, aree relax, giochi per bambini, parchi, illuminazione, riparazione delle buche, servizi accessibili e spazi di incontro per giovani e anziani.

Anche le immagini del laboratorio di gruppo confermano questa impostazione: sugli elaborati relativi a Corso Giolitti e ai portici compaiono adesivi riferiti a verde, alberi, fiori, panchine, cestini, fontane, negozi, illuminazione, sicurezza, mobilità dolce e luoghi di incontro.

Nel complesso, il laboratorio restituisce uno sguardo giovane, semplice ma non banale: corso Giolitti viene immaginato come una strada più pulita, più verde, più sicura, più viva e più capace di accogliere relazioni, attività e vita di comunità. Il dato più rilevante è che i ragazzi non chiedono solo interventi dall’alto, ma riconoscono anche il valore della partecipazione diretta dei cittadini, delle famiglie, dei volontari, delle associazioni e dei giovani stessi nella cura condivisa degli spazi comuni.