Correnti da nordest portano nubi e lievi piogge sul Piemonte: cielo grigio anche su Cuneo

CUNEO CRONACA - Una vasta depressione avente il minimo sulla Russia convoglierà per i prossimi giorni correnti da est, nordest negli strati medio bassi dell'atmosfera sul territorio piemontese.

Pertanto - fa sapere Arpa - sul Piemonte sono previste condizioni di nuvolosità irregolare fino a 2000-3000 metri di quota, in temporaneo diradamento nelle ore più calde, con nubi più compatte sui settori pedemontani alpini e sulle pianure adiacenti dove sono attese deboli precipitazioni intermittenti. E' prevista anche una diminuzione dei valori di temperatura e dello zero termico, sia pure non particolarmente marcata.

A Cuneo, nello specifico, martedì sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa. In particolare, avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, nuvolosità sparsa durante il resto della giornata.

Martedì 14 ottobre

Nuvolosità: consistenti nubi sui settori pedemontani alpini, sulle zone pianeggianti adiacenti e sull'Appennino Novese, in temporanea attenuazione diurna, in particolare sul Piemonte orientale. Maggiore soleggiamento in alta montagna oltre 2000 metri. Visibilità ridotta nelle basse e medie valli nelle ore più fredde e sulla pianura alessandrina intorno all'alba.

Precipitazioni: deboli intermittenti sulle zone pedemontane alpine e sulle pianure adiacenti. Piovaschi anche sull'Appennino Novese.

Zero termico: ancora in calo fino a 3000 metri.

Venti: sulle Alpi deboli localmente moderati da nordovest al mattino in rotazione da nordest nel pomeriggio; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino; debole ventilazione orientale in pianura.

Mercoledì 15 ottobre

Nuvolosità: nubi compatte sui settori alpini fino a 3000 m di quota e sulle vicine pianure, in temporanea attenuazione nelle ore più calde soprattutto sul Piemonte orientale. Maggiore soleggiamento in alta montagna.

Precipitazioni: deboli sui settori montani e pedemontani alpini e sulle pianure adiacenti, localmente moderate sulle Alpi Marittime. Quota neve in calo da 2500 a 2300 metri.

Zero termico: in ulteriore diminuzione fino a 2700 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nordest a tutte le quote.

Giovedì 16 ottobre

Nuvolosità: nubi compatte sui settori alpini fino a 3000 m di quota e sulle vicine pianure, in temporanea attenuazione nelle ore più calde soprattutto sul Piemonte orientale. Maggiore soleggiamento in alta montagna.

Precipitazioni: deboli sui settori montani e pedemontani alpini e sulle pianure adiacenti. Quota neve sui 2200-2300 metri.

Zero termico: stazionario sui 2700 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nordest a tutte le quote.