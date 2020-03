Coronavirus: governo decide se chiudere scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo

La decisione del governo, non ancora ufficiale, verrebbe presa nelle prossime ore con decreto e varrebbe per tutto il territorio nazionale.

In provincia di Cuneo le scuole sono già chiuse fino a lunedì 9, ma a questo punto la sospensione delle lezioni proseguirebbe anche per tutta la settimana prossima.

Il rientro degli alunni avverrebbe quindi soltanto lunedì 16 marzo.

Si può ragionevolmente ritenere che nessuno studente rischi la perdita dell'anno scolastico per le assenze di questo periodo di emergenza. Infatti, in un decreto già approvato in Consiglio dei ministri, riguardante le regioni più in difficoltà come Lombardia, Veneto ed Emilia, si era sottolineato il concetto di “chiusura per forza maggiore”, che sterilizza le assenze degli alunni dovute alle serrate per il coronavirus.