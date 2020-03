Coronavirus: "saturi" i presidi alessandrini, al Carle di Cuneo malati da altre aree del Piemonte

Sono cinque le persone decedute in Piemonte che sono risultate positive al test per il Coronavirus. Sono morti ad Alessandria un uomo di 77 anni, con una grave patologia polmonare cronica già curata in ossigenoterapia domiciliare, e un altro uomo di 78. Nella notte a Novi Ligure era morta una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva al test.

Sono 175 le persone risultate positive al test sul "Coronavirus Covid19" in Piemonte. I pazienti ricoverati in ospedali sono 118, di cui 36 in terapia intensiva: 7 ad Asti, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 4 al Giovanni Bosco, 4 al San Luigi, 3 alle Molinette, 1 al Alessandria, 1 al Maria Vittoria, 1 a Biella, 1 al Martini, 1 a Cuneo, 1 al Mauriziano. Altre 52 persone sono in isolamento domiciliare. Finora sono 918 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 644 dei quali risultati negativi.

La situazione sanitaria. L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi: "Visto il sovraccarico dell’Istituto Superiore di Sanità, è probabile che a breve il Piemonte verrà autorizzato a certificare la positività al virus in modo autonomo. Sul fronte dell'assistenza abbiamo 64 posti di Rianimazione dedicati, ma a breve ne creeremo di nuovi. E probabilmente affiancheremo a quello di Tortona un secondo Covid-19 Hospital piemontese. Inoltre, presso l’Unità di Crisi abbiamo creato un servizio che si occupa delle nuove assunzioni in sanità".

Al Carle di Cuneo, che era stato inserito dalla Regione nella rete di emergenza con 5 posti di rianimazione e 30 per infettivi, dove al momento si trova ricoverato un paziente proveniente dal Torinese, sarebbero in arrivo altri casi positivi al tampone. Possibile anche il coinvolgimento dell'ospedale di Saluzzo per fare fronte alla saturazione dei presidi ospedalieri, soprattutto nel caso dell'Alessandrino.

"Dobbiamo avere pazienza, consapevolezza e, soprattutto, fiducia". Lo ha detto il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Corrado Bedogni, rivolgendosi ai pazienti che si sono trovati a fare i conti con le nuove misure di sicurezza per la prevenzione delle infezioni da Coronavirus all'ingresso delle strutture sanitarie.