Corneliano: al cinema Vekkio "Non dimenticare", spettacolo che stimola la memoria

CUNEO CRONACA - Il Cinema Vekkio ospita, nella serata del 24 aprile, lo spettacolo "[Omissis] – Non dimenticare", produzione di Tékhné Teatro, inserito nella stagione teatrale 2026 realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e con la direzione artistica di Quinta Tinta APS.

Lo spettacolo nasce da una domanda semplice e urgente: cosa resta, quando la memoria diretta scompare? A partire dalle parole del partigiano Beppe Migliore, incontrato nel 2010, prende forma una narrazione che attraversa uno dei passaggi più decisivi della storia italiana: dalla Resistenza alla nascita della Repubblica. In scena, il racconto si costruisce attraverso una combinazione di linguaggi: recitazione, materiali video e musica dal vivo accompagnano lo spettatore dentro una memoria che non è solo storica, ma profondamente umana. Le vicende personali dei protagonisti — ragazzi e ragazze poco più che ventenni — restituiscono il senso di una scelta che ha inciso sul presente di tutti.

La drammaturgia, firmata da Serena Bavo e diretta da Fabio Palazzolo, evita la ricostruzione didascalica per concentrarsi sui sentimenti, sulle tensioni e sulle responsabilità di una generazione che ha contribuito a costruire l’idea stessa di libertà. A quindici anni dalla sua prima circuitazione, lo spettacolo torna in un nuovo allestimento con la formazione originale, riaffermando il suo ruolo come strumento di trasmissione e riflessione.

"[Omissis]" viene definito come “l’articolo mancante della Costituzione”: un invito a non dimenticare. Non come esercizio celebrativo, ma come gesto necessario per comprendere il presente.

In scena: Serena Bavo, Daniele De Luca, Ivana Messina, Elena Ruzza. Musiche dal vivo: Daniele De Luca. Video: Fabio Palazzolo. Prenotazione via mail: cinemavekkio@cinemavekkio.it. Costo: 5 Euro.





