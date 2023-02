CORNELIANO/ Con Burattinarte d'Inverno i tre porcellini arrivano al Cinema Vekkio

CUNEO CRONACA - Torna nel Roero la terza tappa di Burattinarte d’Inverno e lo fa con un grande del teatro di strada e di figura: Daniele Debernardi, impegnato in una divertentissima versione moderna de I tre porcellini. L’artista ligure, spotornese per la precisione, fondatore della compagnia teatrino dell’Erba Matta è un apprezzato habitué dei palcoscenici di Burattinarte, sui quali ha portato le fiabe più classiche in creative e spesso mirabolanti rivisitazioni.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici della rassegna, precisano: «Questo è davvero uno spettacolo da non perdere: racchiude in sé freschezza e fantasia, stupendi pupazzi giganti, una colonna sonora molto campagnola e divertente e una straordinaria scenografia pop-up, con cui il fattore Debernardi gioca mentre, rassettando il porcile, racconta cosa accade a Lallo, il porcellino chitarrista e contestatore, Giggi, il cinghialotto da discoteca e a “il Titti”, maialetto nerd, appassionato di computer».

Domenica 5 febbraio, alle 16.30, si aprirà il sipario del Cinema Vekkio di Corneliano, ma conviene arrivare per tempo, per non rischiare di non trovare posto. Giri e Conterno raccontano: «Il Teatrino dell’Erba Matta nasce ufficialmente nel 1988 come fonte di ricerca, nella scuola dell'obbligo: i mezzi espressivi manuali (gli oggetti ed i pupazzi) nell'affabulazione di fiabe e racconti sono il terreno di lavoro. Da allora molte esperienze e spettacoli si sono succeduti, sui palcoscenici di tutta Italia, d’Europa, della Turchia e dell’India. E ogni spettacolo è davvero una gioia per il cuore!».

Dopo questo spettacolo, la XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno si prenderà una pausa di una settimana e tornerà più smagliante che mai domenica 19 febbraio, uno spettacolo a ingresso libero, nel Salone Comunale di Grinzane Cavour, che avrà come protagonista l’artista ecuadoregna Yolanda Navas. Gli spettacoli successivi saranno poi a Piobesi il 5 marzo, a Novello il 19 marzo, a Murazzano il 26 marzo e a Guarene il 2 aprile e vedranno in scena compagnie provenienti da tutta Italia.

Hanno sostenuto questa XXIV edizione di Burattinarte d'Inverno: Regione Piemonte, Fondazione CRC, i Comuni di Alba, Piobesi d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano e Novello, oltre al Circolo Arci Cinema Vekkio.